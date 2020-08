Luis Suárez del Barcelona reacciona después de que el Bayern de Múnich anotó durante el partido de cuartos de final de la Liga de Campeones entre el FC Barcelona y el Bayern de Múnich en el estadio Luz de Lisboa, Portugal, el viernes 14 de agosto de 2020 Fuente: Reuters - Crédito: Manu Fernandez/Pool

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de agosto de 2020 • 13:51

Una colapso lógico tras la durísima eliminación de Champions League que sufrió ante Bayern Munich. Una y mil versiones. Caras de pocos amigos, cuestionamientos y desconfianza. El mundo Barcelona es un caos y nadie se salva. Tras el tremendo 2-8 en Lisboa ante los alemanes, fue Gerard Piqué el que habló de cambios estructurales para poder reconstruir al equipo culé, y parece que todo ese proceso ya está en marcha. Tanto que varios medios locales aseguran que los dirigentes de Barça entienden que todo el plantel es transferible, menos Lionel Messi y otros cuatro futbolistas.

Todavía con el corazón partido por la eliminación, Piqué había mencionado: "El club necesita cambios y no hablo de entrenador, de los jugadores. No quiero señalar a nadie. Estructuralmente necesita cambios de todo tipo, porque ya no es ni la primera, ni la segunda ni la tercera vez. El primero me ofrezco, si tiene que venir sangre nueva y cambiar esta dinámica, soy el primero en irme, en dejarlo. Ahora sí hemos tocado fondo. Creo que todos tenemos que mirar y reflexionar internamente y decidir qué es lo mejor para el Barça, que es lo más importante".

Nombres que van y vienen

Según informa Mundo Deportivo, el medio más vinculado a todo lo que rodea a Barcelona, la junta directiva entiende que la grave situación deportiva exige medidas radicales y una de ellas, independientemente de una posible convocatoria de elecciones, es la "limpieza" del vestuario, aunque no están dispuestos a negociar a Ter Stegen, De Jong y Messi, así como tampoco a los juveniles Ansu Fati y de Riqui Puig.

Sin embargo, los apellidos que aseguran en España figuran en la lista para entrar en futuras gestiones, impresionan. El primero es Luis Suárez, que le queda un año de contrato, hasta junio de 2021, aunque si jugase el 60% de los partidos renovaría por un año más. La idea de los dirigentes es dejar salir al uruguayo y cubrir ese puesto con Lautaro Martínez.

14 de agosto de 2020. Jordi Alba del Barcelona con Thiago del Bayern Munich después del partido. Fuente: Reuters - Crédito: Manu Fernandez/Pool

Otro de los apuntados es Samuel Umtiti, con contrato hasta 2023, pero sus constantes lesiones y sus rendimientos en duda lo ponen en la nómina de los transferibles, de la misma manera que Ousmane Dembélé, parece tener todos los números para salir de Barcelona.

Dentro de la lista de futbolistas que pueden emigrar aparece Ivan Rakitic. El croata desde hace tiempo que no se encuentra cómodo en el club y entiende que no tiene lugar. Su destino podría ser Sevilla, que si bien no cuenta con el dinero para contratar con el volante, la situación parece tan insostenible que estarían dispuestos en Barcelona a negociar y que se pueda quedar con el pase el jugador.

También Jordi Alba podría salir del club, pero tiene una cláusula demasiado alta (500 millones de euros). De todas maneras, en Mundo Deportivo aseguran que en Barça están dispuestos a sentarse a negociar, a pesar de que el vínculo con el futbolista es hasta 2024. También algunas versiones indican que no tendría problemas en sentarse a charlar para transferir a Gerard Piqué y a Sergio Busquet, dos históricos blaugranas.

Samuel Umtiti. Crédito: Marius Becker/dpa

También Antoine Griezmann podría entrar en alguna negociación, aunque no todos los dirigentes lo ven con buenos ojos dejar salir al francés. Advierten que puede terminar de consolidarse en el equipo, aunque de llegar una oferta muy importante por él (se habla de PSG), no tendría problemas en escuchar las ofertas.

Sergi Roberto, Semedo y Arturo Vidal, tampoco tienen su futuro asegurado. El clima en Barcelona es tan espeso que cualquier puede volar por el aire.