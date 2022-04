Barcelona pone la mira en Robert Lewandowski como un posible fichaje para el verano europeo

Si bien hasta el momento uno de los objetivos del Barça estaba puesto en el fichaje del delantero de Borussia Dortmund, Erling Haaland, la dura puja que vienen manteniendo con Real Madrid y Manchester City da a suponer que la operación no será tan factible como se pensaba. Por eso, entre las opciones que se viene barajando en el blaugrana resuena el nombre del goleador del Bayern Munich, Robert Lewandowski, quien además ha mostrado su interés en desembarcar en el equipo catalán en la próxima temporada.

En ese sentido, varios medios españoles aseguran que Barcelona ha mantenido al menos dos encuentros con Pini Zahavi, representante del delantero. Si bien no es una operación fácil al tratarse de una de las grandes estrellas mundiales, y uno de los bienes mas preciados del Bayern, desde el club culé hay cierto optimismo para lograr su llegada este verano europeo.

El polaco, que actualmente tiene un valor de mercado de 50 millones de euros (aunque se calcula que la operación le podría costar a Laporta unos 100 millones) , continúa sin renovar con Bayern, y Barcelona estaría dispuesto a ficharlo.

Ahora, una nueva información ha trascendido y es que los catalanes tendrían pensado ofrecer a Sergiño Dest como intercambio dentro de la operación. Los bávaros ya han mostrado interés en el estadounidense desde su paso por la Eredivisie con Ajax, aunque el Barça se adelantó en las negociaciones para firmar. No obstante, sus irregularidades le darían salida al final de temporada, y los catalanes lo ofrecerían junto a una buena suma de dinero para alcanzar un acuerdo por el ‘killer’.

En lo que va de temporada, el "killer" ha sumado 45 tantos y cuatro asistencias en 38 partidos

De esta manera, el equipo catalán podría contar con un centro atacante de clase mundial y potenciar así la línea ofensiva, teniendo en cuenta que Xavi Hernández busca reforzar su ataque con jugadores de élite para la campaña que viene.

Pese a sus 33 años, Lewandowski parece estar en el mejor estado físico de su carrera. En lo que va de temporada, ha sumado 45 tantos y cuatro asistencias en 38 partidos, con un promedio de un gol cada 73 minutos. Sumado a ello, en sus 12 años en la Bundesliga solamente se ha perdido 24 partidos por lesión, dejando clara su disciplina tanto dentro como fuera del campo.

Un capítulo más en el cruce con Lionel Messi

Vale recordar, que el polaco viene de recibir el premio The Best, y estuvo a punto de arrebatarle el Balón de Oro a Lionel Messi, con quien en el próximo mundial se verán las caras en la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022. Allí, las selecciones de Argentina y Polonia se medirán en el Stadium 974.

Este posible fichaje, le sumaría un poco mas de “morbo” a lo que se viene hablando de esta supuesta rivalidad, que tuvo comienzo en las entregas de premios mencionadas anteriormente, donde ambos jugadores compartieron ternas. Y donde los delanteros deslizaron algunas declaraciones con cierta rispidez uno con el otro.

Lionel Messi y Robert Lewandowski, en la entrega del Balón de Oro Captura

En 2020, no hubo entrega de premios, aunque en aquel momento Messi no ocultó su pensamiento: “No estamos seguros de que Lewandowski hubiera ganado el Balón de Oro el año pasado. No lo sabemos porque no hubo votación” dijo el astro.

“Me generó una sensación de tristeza; no tengo nada que esconder. No puedo decir que esté satisfecho, sino todo lo contrario: me siento insatisfecho”, reflexionó Lewandowski, que fue bastante ácido al referirse al discurso en el que Messi declaró su admiración por él, y en el que dijo sentirlo merecedor del trofeo dorado.

“Me gustaría que su declaración fuera honesta, no palabras vacías […] Estar tan cerca, competir con Messi por un premio... Por supuesto que respeto cómo juega y lo que ha conseguido. El mero hecho de competir con él me muestra el nivel que alcancé. Pero me sentí muy triste y fue bueno que no tuviéramos un partido a mitad de semana después de la gala”, insistió en aquel momento el delantero de Bayern, con una mueca incómoda, en la cadena polaca Kanale Sportowym.

Finalmente, consultado en los premios The Best, sobre el sufragio del argentino, el delantero del Bayern dijo: “¿Por qué Messi no me votó? Pregúntenle a él”.