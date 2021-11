Barcelona: Xavi fue presentado como nuevo entrenador y habló de la oferta de una selección que rechazó y los mensajes que le mandó Lionel Messi

Atrás quedó la era Koeman. En Barcelona se respiran aires de cambio. Xavi Hernández, un hijo predilecto del Blaugrana fue presentado ante 10 mil fanáticos como nuevo entrenador del primer equipo. Quien fuera uno de los futbolistas más exitosos de toda su historia regresa al club, pero ahora como director técnico y con el difícil objetivo de “reflotar la nave del barcelonismo, disfrutar y ganar”.

Al grito de “¡Xavi, Xavi!”, el ex mediocampista saltó al césped donde marcó una época, vestido de traje, para firmar su contrato junto a su familia y al presidente de Barcelona, Joan Laporta. Tras ese momento, habló en conferencia de prensa y contó algunos detalles como el llamado de Lionel Messi para felicitarlo, las dos ofertas anteriores que rechazó de Barcelona y lo cerca que estuvo de dirigir a un seleccionado americano.

El entrenador de 41 años habló de todo ante los medios. Una de las primeras consultas fue sobre si va a extrañar la ausencia de Lionel Messi y su respuesta fue determinante: “A todos les echamos de menos, también a Eto’o o Ronaldinho, pero no están” . Puntualmente sobre el argentino con quien compartió 11 temporadas en el club, expresó: “Tengo amistad con él, me escribió, me deseó suerte, me hizo bromas. Es el mejor jugador del club, de la historia, pero no lo tenemos. Y no podemos pensar en jugadores que ya no tenemos”, recalcó.

Oto de los temas de los que habló fue sobre la propuesta que tuvo por parte de la Confederación Brasileña de Fútbol: “Sí que es cierto que me ofrecieron estar en Brasil. Primero iba a ser ayudante de Tite y después del mundial de Qatar, iba a agarrar la selección, pero mi idea era venir al Barça”, sentenció Xavi que además admitió que esperó que sea el momento adecuado ara hacerlo: “Creo que ahora lo es. Me siento muy preparado, me siento con mucha confianza”, lanzó.

Xavi ingresa al Camp Nou en lo que fue su presentación como entrenador de Barcelona LLUIS GENE - AFP

Xavi finalmente cumplirá su sueño de dirigir a Barcelona pese a que llega en uno de los momentos más complicados del club. Incluso después de haber rechazado dos ofertas para concretar su regreso mucho antes: “Las dos primeras veces que vino el Barcelona no era el momento . En enero no lo sentíamos, tanto a nivel familiar como yo mismo, necesitaba más margen. Luego fue en verano (junio), había unas elecciones de por medio, y había mucha incertidumbre, no era el momento. Luego me llamó Joan Laporta, que siempre lo he dicho que es el mejor presidente que ha tenido este club”, afirmó.

Una ventaja con la que cuenta el flamante entrenador es que muchos de sus ya jugadores conocen tan bien como él ese ADN Barcelona, porque además de crecer en La Masía como él, compartieron parte de los 767 partidos que Xavi disputó como azulgrana, conquistando 23 trofeos, entre ellos cuatro Champions Leagues y ocho Ligas. Además, mezclar amistad y trabajo no asusta al campeón del Mundo en 2010 con España: “Tengo amigos dentro del plantel”, reconoció Xavi sobre Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba, Sergi Roberto o Ter Stegen. “Precisamente son a estos a los que apretaré más. A los que conozco, a los capitanes, deben intentar liderar el vestuario y son muy importantes”, añadió.

Luego llegó el turno de la voz de algunos directivos de Barcelona que se refirieron a la salida de Xavi del equipo qatarí. Fue Joan Laporta, que estuvo acompañado del vicepresidente Rafa Yuste y el director deportivo Mateu Alemany, el que explicó cómo fue la logística: “Llegamos a un acuerdo con Al Sadd y las dos partes pusimos de nosotros. Xavi y el club pusimos de nuestro parte para rescindir el contrato”.

Xavi saluda a los 10mil fanáticos que se presentaron en el Camp Nou para darle la bienvenida a su nuevo entrenador LLUIS GENE - AFP

También se refirió a Ronald Koeman: “Teníamos un entrenador y merecía un respeto. Se lo había comentado a Xavi, y él siempre ha sido muy respetuoso con Koeman. Hasta que se dio el momento de hacerlo. La delegación del club que fue a Qatar logró que Xavi viniera. Me hubiera gustado ofrecerle un club y un equipo que funcione más fácil. Todos tenemos ganas de que todo le vaya bien”, concluyó.

Xavi dirigirá su primer entrenamiento este martes, pero con un plantel plagado de bajas por las diferentes lesiones de algunos jugadores y por la ausencia de varios futbolistas que fueron convocados por sus respectivos seleccionados nacionales para encarar la última fecha FIFA de 2021.