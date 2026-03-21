Boca consiguió la aprobación de un anteproyecto para la ampliación de la Bombonera

Boca informó que obtuvo la aprobación de un anteproyecto para reformar la Bombonera. El visto bueno para la construcción de nuevos accesos significa el inicio de la primera etapa para la ampliación del estadio.

El anteproyecto contempla la construcción de cuatro torres con ascensores y escaleras, que estarán conectadas por puentes peatonales que pasarán por encima de las vías del tren. El viernes por la noche confirmaron desde el club que recibieron la notificación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), a través de Ferrosur Roca S.A., empresa a cargo de la concesión del servicio de cargas que circula a un par de metros del estadio, detrás de la zona de plateas.

“Aprobó el anteproyecto y confirmó su vialidad técnica. Esto significa algo muy claro: el proyecto es posible, fue evaluado por los organismos correspondientes y no presenta impedimentos técnicos para avanzar”, expresaron desde el club en redes sociales.

Estimados socios, socias e hinchas:



Nos pone muy felices compartir con ustedes un avance muy importante en relación con los nuevos accesos al estadio.



El Club Atlético Boca Juniors presentó un anteproyecto que contempla la construcción de cuatro torres con ascensores y… pic.twitter.com/MDv9WS8YNJ — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) March 20, 2026

Y sumaron: “A partir de este momento, el club se encuentra trabajando en la preparación de la documentación final del proyecto. Seguimos avanzando, paso a paso, en el camino hacia el club que todos soñamos”.

La publicación se acompañó de cuatro imágenes que mostraban los nuevos accesos a la Bombonera, pintados de azul amarillo, y los pasillos vidriados por los que pasarán los hinchas para llegar.

Con esta noticia, el proyecto superó las primeras dos instancias de control. Ferrosur fue el primero en dar su aprobación al asegurar que los trabajos del estadio no interferían con su operación y que las torres podían coexistir sin inconvenientes con el trazado ferroviario.

Más imágenes del anteproyecto de la Bombonera @BocaJrsOficial

Este segundo trámite, en cambio, implicó el primer involucramiento de la política: la CNRT funciona bajo la órbita de Maximiliano Patti, hijo del excomisario Luis Abelardo Patti, referente de La Libertad Avanza en Escobar y hombre de confianza del armador bonaerense Sebastián Pareja y de Javier Milei.

El Presidente se ha mostrado más de una vez en contra de la gestión de Riquelme en el club. En especial lo hizo poco tiempo antes de asumir, en 2023. El entonces candidato presidencial contó que era hincha de Boca, pero que ya no lo era más desde que “[Daniel] Angelici lo trajo a Riquelme para robar”.

Luego, cuando ya había asumido como primer mandatario, Milei fue a votar en los comicios que se llevaron a cabo a mediados de diciembre en Boca y recibió una catarata de insultos de hinchas y socios identificados con el oficialismo riquelmista. Allí sostuvo que sabía que iba a ganar Riquelme, pero que fue igual “por una cuestión de batalla cultural”.

Más imágenes del anteproyecto de la Bombonera @BocaJrsOficial

Sin embargo, el CNRT es un ente técnico que tenía poca posibilidad de frenar la iniciativa. Por ello es que el proyecto de reforma de la Bombonera fue aprobado en menos de 96 horas. Comenzada esta etapa, el Xeneize ingresa en un tramo complejo donde deberá conseguir la conformidad de la gestión libertaria y del gobierno porteño para lograr elevar la capacidad del estadio a 80.000 espectadores.

Además de las torres, el proyecto busca construir una cuarta bandeja sobre populares y plateas y la renovación total del sector de palcos. La decisión depende de la Agencia de Administración de Bienes del estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministerios de Manuel Adorni. También intervendrá el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), aunque de forma secundaria para otorgar permisos específicos. Luego, otras áreas se sumarán para evaluarán el uso del suelo, la conveniencia para el Estado y la viabilidad técnica del proyecto.

En paralelo, la elección de autoridades en Boca será en diciembre de 2027, lo que implica el desafío de llegar con al menos una etapa de la obra en marcha.