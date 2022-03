Boca, en conflicto: Sebastián Battaglia, aún confirmado como DT, tiene que sortear un problema por semana

Los escándalos en Boca siguen su marcha feroz. Otra vez Agustín Almendra, ese juvenil que más que una enorme promesa está pasando a ser un caso para el olvido, tuvo una fuerte discusión con Sebastián Battaglia este lunes y le faltó el respeto en una relación que aparenta no tener vuelta atrás. El volante cruzó los límites ante un entrenador que se muestra capaz de ponerle el pecho a cada circunstancia que surja en su grupo, pero por el exceso de problemas lo siguen observando –y tratando– con infinitas dudas, como si todavía fuera un DT interino: sin creerlo preparado para el desafío futbolístico y grupal, y como si su historia como jugador no lo respaldara.

A Battaglia le vuelan tizas y avioncitos de papel por las narices. La escena de ayer en el predio de Ezeiza traza un paralelismo con la del colegio: cuando un reemplazo debía hacerse cargo de un curso, los alumnos sabían que el descontrol era más accesible. El técnico de Boca ya no es más un parche, pero para muchos de los que están cerca de los trabajos en el predio de Ezeiza sí parece no ser tomado en serio. Ni siquiera desde que fue oficializado como entrenador y se le renovó el contrato tras un final de 2021 a prueba como interino. Pasó con lo justo el examen ante las autoridades y su título en la Copa Argentina le dio un buen respaldo, pero igual lo siguen mirando de reojo.

El director técnico de Boca Juniors, Sebastián Battaglia.

Almendra, que había sido muy elogiado por Riquelme en el inicio de su gestión, volvió a discutir con el mayor líder del plantel como en el arranque del año (no le gustó su posición en el medio campo), aunque esta vez con un tono y un contenido más fuerte: según averiguó LA NACION, el volante le deslizó que el Consejo de Fútbol mete mano en el armado de sus equipos. Discutió con los referentes y dejó el predio cuando la práctica seguía en desarrollo.

Almendra cumplió 22 años hace pocas semanas. Categoría 2000, el mismo año en el que Battaglia, dentro del plantel dorado de Carlos Bianchi, conquistó la Copa Libertadores. Battaglia es el jugador que más trofeos levantó en Boca (17). Pero Almendra no lo respetó.

Y el DT viene soportando varios contratiempos que no hacen otra cosa que poner en jaque su autoridad. Porque Almendra estuvo presente en el “picadito” en el que Marcos Rojo festejaba y se tiraba a los pies de sus amigos como si fuera un superclásico, también acompañados por Gastón Ávila: Rojo apadrinó a ambos. Descalzos, bajo lluvia y en el barro, antes del debut en el campeonato. Aunque Juan Román Riquelme salió a defenderlos, recordando que él hacía lo mismo en su época juvenil, el relato tuvo una diferencia: “Bianchi me preguntaba cómo estaba porque sabía que yo jugaba”. Battaglia se enteró por los videos virales.

Gol de Almendra a Lanús

Por algo Rojo no fue titular ante Rosario Central y su lugar lo ocupó Carlos Zambrano; Almendra no fue tenido en cuenta como titular en ninguno de los cuatro compromisos hasta aquí jugados (sumó 12 minutos y con Independiente quedó fuera del banco, más allá de su lesión durante el verano); y Ávila no fue parte de los suplentes con Colón y Aldosivi.

Battaglia trata de protegerlos –y castigarlos “disimuladamente”– pero las historias van más allá de las paredes de la Bombonera. Así como pasó con Alan Varela (¿molestia física?); antes con la “intoxicación” de Cardona, Villa y Zambrano, según lo declarado por el DT a fin del año pasado: en realidad, fueron actos de indisciplina filtrados rápido a la prensa por parte de algunos de sus dirigidos, algo que lo irritó. Algunos actos, de jugadores o dirigentes, lo dejaron mal parado a Battaglia, como el propio Riquelme haciendo bajar del micro a los futbolistas para hablar en el vestuario tras la derrota con Gimnasia.

Ayer sí dijo “basta” y dio un ultimátum, sintiéndose más que nunca con el derecho a decidir por ser el DT: “Si lo veo en el vestuario, me voy yo”, les habría dicho a dirigidos y al Consejo sobre Almendra. Ayer recibió apoyo del plantel y consideran un manejo lógico, aunque hoy habría una reunión con el Consejo para definir los pasos a seguir.

Sebastian Battaglia da indicaciones al borde del campo de juego en el encuentro frente a Rosario Central en el Amalfitani. Mauro Alfieri

No obstante, todo es circular en Boca, más allá de este episodio irrespetuoso hacia Battaglia. Su proceso no deja de tener el freno de mano puesto. Incluso, desde la ¿identidad? del equipo: no son casualidades los mensajes sutiles de Darío Benedetto, tras el 2-2 con Independiente, y mucho menos los de Riquelme, luego de la igualdad 1-1 con Colón en el debut.

“Tendríamos que haber hecho un poco más. Había que ir a buscar el tercer gol, sabíamos que Independiente se nos iba a venir para el empate. Hay muchas cosas que corregir”, mencionó el N° 9 en Avellaneda. Porque, por momentos, Boca juega discreto, pero se queda sin energía: cambia las formas y empiezan las dudas, las distracciones y el juego apático.

Gol de Almendra a Huracán

“Somos un equipo muy inocente. No corta con foul, no hace tiempo, que no pide la expulsión de un jugador que ya tiene amarilla”, dijo el directivo tras el 1-1 agónico de Colón, frase dedicada a los jugadores con un tono sereno y en especial a Toto Salvio, el nuevo ¿dueño? de la 10. Sin embargo, ¿quién está a cargo de ese equipo “inocente”? Otra vez expuso indirectamente a Battaglia, ya que es el DT el que debe estar encima de ese aspecto.

El ciclo de Battaglia no termina de arrancar. Entre situaciones insólitas, falta de profesionalismo y críticas internas a un equipo que –encima– aún no sabe a qué juega.