Boca le ganó a UAI Urquiza el partido desempate y logró el tricampeonato del fútbol femenino

Boca se consagró este viernes campeón del campeonato femenino del fútbol argentino al vencer por 1-0 a UAI Urquiza en el partido desempate jugado en el estadio Libertadores de América - Ricardo Bochini, en Avellaneda. Fue para las Gladiadoras, el tercer título consecutivo y su 27ta vuelta olímpica en el torneo de primera división de nuestro país.

Ambos equipos habían concluido igualados en 48 puntos tras las 19 fechas del certamen, con 15 triunfos, tres empates y una derrota en ambos casos, por lo que necesitaron de un juego adicional para definir el campeón.

Tras el gol, tres jugadoras de Boca celebraron la apertura del marcador subidas al alambrado detrás del arco de UAI Urquiza. Twitter @BocaFutFemenino

El equipo xeneize abrió el marcador a los 11 minutos del primer tiempo con un gol de cabeza de Estefanía Palomar, que le sacó rédito a una secuencia de errores de la defensa rival, especialmente de la arquera Sofía Olivera. Primero, se le escapó la pelota cuando fue a cubrirla al suelo y luego la perdió al intentar salir con los pies tras tomar un despeje corto de Paula De la Serna. De ese rápido centro llegó el decisivo tanto auriazul, mientras la guardameta estaba regresando a su posición.

UAI Urquiza, que buscaba la revancha de los últimos dos torneos y su sexta corona, intentó llegar al empate en un ida y vuelta de oportunidades, pero no pudo vulnerar a Boca, que también contó con ocasiones de aumentar la diferencia para cerrar el juego sin sufrimiento. El suspenso continuó hasta el pitazo final.

Florencia Quiñones, que fue un emblema de Boca en su etapa como jugadora y vistió la camiseta del seleccionado argentino durante 12 años, es la primera mujer en conseguir el título como entrenadora en la máxima división del fútbol argentino. “Para mí es un honor y un orgullo. Más allá del club que defiendo y los colores que llevo, represento a todas las mujeres. Esto demuestra que podemos ser entrenadoras, conseguir grandes cosas y llevar adelante un grupo”, comentó a DeporTV tras el encuentro Flor, que tomó el puesto avanzada la temporada, en abril pasado, tras ser separado del cargo Jorge Martínez por una denuncia de abuso sexual.

Florencia Quiñonez, la entrenadora que hizo historia en Boca al ser la primera mujer DT en lograr un título en la primera división argentina. Twitter @BocaFutFemenino

La exfutbolista se encontraba en ese momento trabajando en las selecciones juveniles argentina, con los equipos Sub 15 y Sub 17, y tuvo en Boca su primera gran chance como entrenadora principal en un equipo de Primera.

Laurina Oliveros, una virginiana de 29 años que es profesora de educación física y ataja en Boca, describió su emoción luego de dar la vuelta olímpica: “Fue una semana difícil en lo personal, pero todo se corona con un triunfo y ahora estoy contenta. Le quiero agradecer a mis compañeras, que me acompañaron en todo momento”. Y agregó: “Fue un año complicado, con muchos cambios, y de a poco le vamos agarrando la mano a lo que pretende el cuerpo técnico”.

Palomar, la goleadora, era otra de las que no paraba de llorar. “Venía de una racha no muy positiva, de un tiempo largo sin marcar y para un delantero siempre el gol es muy importante. Antes que jugadoras de fútbol somos personas y pasamos por períodos difíciles. Hace mucho venía remándola, pero sabía que esta posibilidad se me iba a dar”, comentó la formoseña.

Con esta conquista, Boca reforzó su condición de club más ganador del fútbol de mujeres en la Argentina con la estrella número 27 y la tercera consecutiva. Acumula 23 en la era amateur y cuatro desde que comenzó el profesionalismo luego de la pandemia de coronavirus. Muy distantes, en el cuadro de honor, le siguen River Plate (11 títulos), UAI Urquiza (5) y San Lorenzo (3).

Una jugadora de UAI Urquiza sufrió un desmayo

La final incluyó una situación angustiante durante el primer tiempo, cuando en un contraataque Palomar buscaba ampliar la ventaja para el xeneize y la cruzó Idanis Mendoza. En forma involuntaria, el pie derecho de la atacante dio en la cara de Idanis, que rápidamente quedó desmayada en el piso. Los médicos de ambos planteles ingresaron para atender a la jugadora de UAI Urquiza, mientras las futbolistas rodearon a la afectada para evitar que se tomaran imágenes, aunque la transmisión oficial evitó hacer planos de esa situación. De inmediato fue trasladada en ambulancia al hospital FIorito, donde llegaron los primeros informes de su buen estado de salud y la necesidad de seguir siendo evaluada.

