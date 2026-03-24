Bolivia vs. Surinam, por el repechaje al Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Bolivia y Surinam se enfrentan este jueves en el marco de la semifinal del repechaje FIFA 2, uno de los dos clasificatorios intercontinentales que otorgan un cupo para el Mundial 2026. El ganador de este cruce se enfrentará a Irak el 31 de marzo en Monterrey, México. El partido está programado para las 19 (horario argentino) en el estadio BBVA de Guadalupe, Nueva León, México, con arbitraje del iraní-australiano Alireza Faghani y televisación de DSports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

La Verde finalizó en el séptimo puesto de las eliminatorias sudamericanas. Cosechó 20 puntos, 17 de ellos como local, en la altura, incluyendo el triunfo de la última fecha ante Brasil por 1 a 0. Surinam fue uno de los mejores segundos del certamen clasificatorio de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). En su zona fue escolta de Panamá y superó en la tabla a Guatemala y El Salvador.

La selección de Surinam buscará derrotar a Bolivia para tener una chance más de llegar a su primer Mundial

Será el primer enfrentamiento de la historia entre ambos.

Bolivia vs. Surinam: todo lo que hay que saber

Semifinal del repechaje FIFA 2.

Día : Jueves 26 de marzo.

: Jueves 26 de marzo. Hora : 19 (horario argentino).

: 19 (horario argentino). Estadio : Estadio BBVA de Guadalupe, Nueva León, México

: Estadio BBVA de Guadalupe, Nueva León, México Árbitro: Alireza Faghani.

Bolivia vs. Surinam: cómo ver online

El encuentro se disputa este jueves en México y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

DGO - DSports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Bolivia corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a la final del repechaje FIFA 2, en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.43 contra los 3.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Surinam. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.40.

Las casas de apuestas ponen a Bolivia como favorito al triunfo en el encuentro ante Surinam AIZAR RALDES - AFP

Posibles formaciones