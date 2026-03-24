Bolivia vs. Surinam, por el repechaje al Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

El encuentro está programado para este jueves a las 19 de la Argentina y el ganador jugará con Irak; la Verde es la gran ilusión sudamericana
- 3 minutos de lectura'
Bolivia y Surinam se enfrentan este jueves en el marco de la semifinal del repechaje FIFA 2, uno de los dos clasificatorios intercontinentales que otorgan un cupo para el Mundial 2026. El ganador de este cruce se enfrentará a Irak el 31 de marzo en Monterrey, México. El partido está programado para las 19 (horario argentino) en el estadio BBVA de Guadalupe, Nueva León, México, con arbitraje del iraní-australiano Alireza Faghani y televisación de DSports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
La Verde finalizó en el séptimo puesto de las eliminatorias sudamericanas. Cosechó 20 puntos, 17 de ellos como local, en la altura, incluyendo el triunfo de la última fecha ante Brasil por 1 a 0. Surinam fue uno de los mejores segundos del certamen clasificatorio de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). En su zona fue escolta de Panamá y superó en la tabla a Guatemala y El Salvador.
- Será el primer enfrentamiento de la historia entre ambos.
Bolivia vs. Surinam: todo lo que hay que saber
- Semifinal del repechaje FIFA 2.
- Día: Jueves 26 de marzo.
- Hora: 19 (horario argentino).
- Estadio: Estadio BBVA de Guadalupe, Nueva León, México
- Árbitro: Alireza Faghani.
Bolivia vs. Surinam: cómo ver online
El encuentro se disputa este jueves en México y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- DSports.
- DGO - DSports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Bolivia corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a la final del repechaje FIFA 2, en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.43 contra los 3.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Surinam. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.40.
Posibles formaciones
- Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, Efraín Morales, Roberto Fernández; Hector Cuéllar o Fernando Nava, Gabriel Villamil, Robson Matheus, Ramiro Vaca; Miguel Terceros y Juan Godoy o Enzo Monteiro.
- Surinam: Etienne Vaessen; Djavan Anderson, Radinio Balker, Myenty Abena, Shaquille Pinas, Ridgeciano Haps; Jean-Paul Boëtius, Kenneth Paal; Sheraldo Becker, Richonell Margaret; y Tjaronn Chery.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Mundial 2026
En Bérgamo. Italia vs. Irlanda del Norte, por el repechaje al Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online
Mucho en juego. Repechajes al Mundial 2026: formatos, días y horarios de todos los partidos
Abrazo y mates. Messi llegó al país para jugar los amistosos con la selección argentina y se mostró junto a Chiqui Tapia
- 1
Precios de las entradas Argentina vs. Mauritania en la Bombonera, por un amistoso
- 2
Con rivales débiles por delante, la selección juega su verdadero partido en los entrenamientos, donde se define la lista
- 3
Botafogo echó a Martín Anselmi, entrenador argentino que apenas estuvo tres meses en el cargo
- 4
Real Madrid venció a Atlético de Madrid en la Liga de España y Diego Simeone sufrió en el Bernabéu