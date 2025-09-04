Brasil: un arquero de futsal atajó un penal y murió instantes después mientras celebraba

El arquero Antônio Edson dos Santos Sousa (31), conocido como Pixé, murió después de atajar un penal y mientras lo celebraba. El hecho ocurrió el miércoles durante un torneo por la Semana de la Independencia -se celebra el próximo domingo 7 de septiembre-, en el municipio de Augusto Corrêa, en el noreste del estado de Pará, Brasil. La competencia se desarrollaba en el Gimnasio Municipal José William de Freitas.

Las imágenes que se viralizaron en la red social X muestran a Pixé lanzándose hacia su izquierda para contener el remate de un delantero del J.B.V. Futsal. Tras lograr bloquear el disparo y mantener la ventaja para su equipo, corrió a celebrar con un compañero, pero al llegar a pocos centímetros de él se desplomó repentinamente.

El video muestra el momento exacto en el que roza el brazo de su aliado y cae al suelo. En principio, algunos jugadores se mostraron confundidos, hasta que comprendieron la gravedad de la situación y pidieron asistencia médica de inmediato. Según informó CNN Brasil, Edson recibió primeros auxilios dentro del gimnasio.

Aún inconsciente, fue trasladado a un hospital local, donde finalmente se confirmó su fallecimiento. Las causas de la muerte todavía no fueron esclarecidas. Tras la tragedia, la Municipalidad de Augusto Corrêa anunció la suspensión de los partidos programados para esa jornada, que debían reanudarse este jueves.

La Federación Paraense de Futsal (Fefuspa) también expresó su pesar a través de un comunicado difundido en Instagram, en el que destacó la trayectoria y la calidad humana de Pixé: “Con inmensa tristeza nos enteramos del fallecimiento de Antônio Edson dos Santos Sousa, un atleta que marcó su carrera con dedicación, talento y espíritu. Su presencia siempre será recordada dentro y fuera de la cancha como alguien que cautivó a todos”.

“En este momento de dolor, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad deportiva. Que encuentren consuelo en el grato recuerdo y en la certeza de que Antônio Edson deja un legado de inspiración y pasión por el futsal”, concluye el escrito que difundió la Fefuspa en las últimas horas.

Dos años atrás, el fútbol brasileño también tuvo que lamentar la muerte de Caio Henrique, un futbolista de 21 años que fue alcanzado por un rayo durante un partido amateur en la localidad de Japira, en el estado de Paraná. El jugador falleció a raíz de la fuerte descarga eléctrica recibida, según informó el sitio Globoesporte.

El trágico episodio ocurrió en un encuentro de la Copa Regional de fútbol amateur entre Unidos de Santo Antônio da Platina, equipo en el que se desempeñaba Caio Henrique, y União Japirense. El cotejo se disputaba en el estadio José Eleutério da Silva bajo una intensa tormenta, cuando un rayo impactó sobre el joven deportista.

Henrique fue asistido de inmediato y trasladado al Hospital Santo Antônio de Platina, pero no logró recuperarse de las graves lesiones provocadas por la descarga y murió poco después.

“Llovía mucho, pero el campo de juego estaba en condiciones de seguir jugando. En un momento, todo se puso muy oscuro. Cuando cayó el rayo parecía que iba a aclararse, y allí se produjo la tragedia”, relató el director municipal de deportes de Santo Antônio da Platina, Marcos Noveli Ferreira.

La Prefectura de Japira difundió una nota de condolencia y recordó que Caio Henrique había comenzado su carrera en las escuelas de fútbol de esa localidad. La União Japirense también lamentó su muerte, lo destacó como un atleta “ejemplar” y expresó su solidaridad con familiares, amigos y seguidores.