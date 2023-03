Champions League: Benfica aplastó a Brujas, pasó a los cuartos de final y sueña con dejar atrás un maleficio

escuchar

Si alguien tiene que mencionar a los ocho mejores de Europa, nadie se acuerda de mencionarlo. Pero por lo general, va contra todos los pronósticos y dice presente. Benfica, un histórico, ya está en los cuartos de final y se mete en ese lugar de privilegio de la Champions League luego de vapulear a Brujas, de Bélgica, por 5 a 1 (7 a 1 en el global), en el desquite correspondiente a los octavos. Es la segunda vez consecutiva que los portugueses se clasifican entre los ocho mejores de Europa y sus hinchas, que festejaron ilusionados el pase a la próxima instancia, se atreven a soñar con dejar atrás una racha negativa en competiciones continentales.

A pesar del 2 a 0 en la ida como visitante, se preveía que Benfica no iba a tener una tarea sencilla. Sin embargo, el conjunto luso no tuvo ningún problema y le dio una paliza a Brujas. El equipo portugués se mostró efectivo y determinante, liderado por algunas de sus piezas claves en la ofensiva y sostenido por su experiencia en la defensa. Rafa Silva, João Mário, David Neres y Gonçalo Ramos, por dos, fueron los goleadores de este equipo que sueña con avanzar mucho más. El argentino Nicolás Otamendi fue titular y recibió una tarjeta amarilla por lo que no podrá jugar la ida de los cuartos de final al haber llegado al límite de amonestaciones.

Rafa Silva fue el autor del 1 a 0 que abrió el partido para Benfica Armando Franca - AP

Los 20 minutos de la primera parte, como en casi toda la serie, fueron del local. Benfica llegó con claridad gracias a la presencia de João Mário y Fredrik Aursnes como pasadores. De todos modos, fallaba en la definición. Luego de esa parte, la visita comenzó a animarse. Obligado a buscar el resultado por encontrarse dos goles abajo en la llave, se adelantó. Pudo llegar al área y consiguió preocupar un poco a los locales. Pero, a pesar de haber puesto a muchos futbolistas en zona ofensiva, Brujas dejó espacios atrás y los locales lo aprovecharon.

A los 38, los portugueses iban a abrir el marcador. A campo abierto, la jugada comenzó en zona defensiva. Gonçalo Ramos atacó por izquierda, mandó un centro al área para Rafa Silva que controló, gambeteó a dos rivales y definió al segundo palo -tres dedos- para poner el 1 a 0 y comenzar a terminar la serie. Pero faltaba más, y a los 47 llegó el segundo. El local volvió a aprovechar los espacios que le dejó Brujas y Ramos entró con pelota dominada en el área, dejando a dos defensores en el camino y rematando para convertir el 2 a 0. El público que llenó el Estadio da Luz ya dejaba en claro con sus festejos que el pasaje estaba sellado.

Nicolás Otamendi fue titular y se fue reemplazado en la segunda etapa. El capitán recibió una amarilla y se perderá la ida de los octavos de final Quality Sport Images - Getty Images Europe

En la segunda parte, sin la presión del inicio, Benfica salió más suelto a jugar y a los 12, anotó el tercero. Desde el sector izquierdo, el español Alejandro Grimaldo envió un centro al área. Allí estaba otra vez Ramos, que anticipó a toda la defensa y puso el 3 a 0. Fue el gol número 23 para el joven de 21 años en los 34 partidos que disputó en esta temporada. Ramos, uno de los jugadores que estarán seguramente en el centro de las miradas en el próximo mercado de pases, posee una cláusula de 120 millones de euros con el equipo de Lisboa; es el mismo delantero que anotó un hat-trick para la selección de Portugal, ante Suiza, en los octavos de final del Mundial de Qatar.

Lo que faltaba era para completar, pero Benfica lo tomo como algo serio y no subestimó a su rival. A los 26, João Mário se hizo cargo de un burdo penal que había cometido el defensor Abakar Sylla. El encargado de los remates desde los 12 pasos le pegó a la izquierda del arquero Simon Mignolet para establecer el 4 a 0. También iba a llegar el quinto, a los 33. El joven João Neves definió y salió a festejar. El juez de línea le ahogó el grito de gol por unos segundos, hasta que el VAR informó que su posición era correcta y en consecuencia el local se puso 5 a 0. A los 41, llegó el descuento de la visita con un pedazo de gol. Bjorn Meijer la clavó en el ángulo del segundo palo, de zurda, para poner el 5-1 que iba a ser definitivo y darle un pequeño premio consuelo a su equipo que jugó un mal partido.

Además de completar la goleada y de vapulear a Brujas en el partido y a lo largo de la serie, los últimos 45 minutos sirvieron para algunas variantes y para que la gente aplauda, festeje y agradezca a sus futbolistas. Uno de los que se llevó una gran ovación fue Nicolás Otamendi. El capitán, que no podrá estar en la ida de los cuartos, salió reemplazado a los 29 por el brasileño Morato.

Al igual que en la Champions de la última temporada, Benfica llega a los cuartos de final. En la pasada competencia fue Liverpool el equipo que lo dejó en el camino, pero en esta nueva aventura, los sueños se renovaron y nadie le quita el sueño de ser campeón a este equipo que conquistó dos Orejonas consecutivas en los años 61 y 62, pero luego fue atrapado por una maldición y perdió las ocho finales internacionales que disputó, entre Champions (1963, 1965, 1968, 1988 y 1990) y Europa League (1983, 2013 y 2014).

De todos modos, para esa ilusión todavía falta. Benfica debe esperar que se definan los cruces de octavos para conocer a su próximo rival. El sorteo de los cuartos será el próximo viernes 17 de marzo y los partidos de esa instancia se disputarán entre el 11, 12 y los 18/19 de abril próximos.

