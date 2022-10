Champions League: los Simeone, en una jornada entre festejos y lamentos

escuchar

Para la familia Simeone, fue un miércoles singular. Por un lado, Giovanni, el delantero de Napoli, celebró dos tantos en otra victoria del equipo del sur italiano, uno de los de mejor rendimiento en la Champions League. Por el otro, el Cholo, Diego, el papá de Gio, sufrió otra frustración con su Atlético de Madrid, que empató 2-2 como local con Bayer Leverkusen y quedó eliminado de la Champions League.

La victoria del martes de Porto sobre Brujas (4-0) como visitante no le dejaba opciones al Aleti: debía ganarle a Leverkusen en el Metropolitano para conservar una modesta chance de seguir en carrera. Pero no pudo. El conjunto alemán estuvo adelante en la cuenta a través de Moussa Diaby y Callum Hudson-Odoi. Carrasco descontó y Rodrigo De Paul, que entró para el segundo tiempo, anotó el 2-2 que no le alcanzaba al local.

¿Allí se terminó todo? No. En la última jugada del partido, un centro sobre el área visitante pareció dar en la mano de un defensor. El árbitro Clément Turpin ya se disponía a marcar el final del encuentro, cuando recibió el llamado del VAR... Mientras, el Cholo pasaba de estar resignado a reclamar de manera airada. Y tras observar la jugada, el juez sancionó penal.

El gesto incrédulo de Diego Simeone; el Cholo pasó de la resignación a la euforia y de nuevo a la decepción, en un final increíble en Madrid JAVIER SORIANO - AFP

La última chance para los colchoneros, a los 99 minutos. Fue a la pelota el belga Yannick Carrasco... y Lukás Hrádecky tapó el remate; el rebote le quedó a Saúl, que cabeceó y la pelota dio en el travesaño, y en el tercer intento, el remate de Reinildo dio en Carrasco sobre la línea. Insólito.

Allí sí, todo terminó para Atlético de Madrid, que de todos modos deberá rescatar un resultado positivo en la última fecha frente a Porto para, al menos, clasificarse a la Europa League; por ahora, le lleva un punto a Leverkusen.

En todo caso, Atlético de Madrid ya se había complicado bastante antes de esa última y caótica jugada. Porque empezó la Champions con un ajustado triunfo sobre Porto (2-1), pero las derrotas ante Leverkusen (0-2) y Brujas (0-2) lo dejaron en la picota. El Colchonero terminó de sellar su eliminación con otros dos empates, ante Brujas (0-0) y el del miércoles ante Leverkusen (2-2). Apenas una victoria en cinco encuentros le marcaron la salida al conjunto rojiblanco. La clasificación quedó en manos de Brujas y Porto.

Atlético Madrid visitará la próxima semana al conjunto portugués en busca de una victoria, que, al menos, le permita terminar tercero del grupo y llegar a la Europa League. El equipo español saltó al césped del Metropolitano a sabiendas de su obligación de buscar la victoria para seguir vivo en la Champions, pero se encontró con un Leverkusen que supo aprovechar su velocidad y estuvo bien asentado defensivamente. A los 9 minutos, un error de Antoine Griezmann en la salida de balón, acabó con un pase filtrado a Diaby que cruzó el remate para el 1-0. Empezaba mal el encuentro para un Atlético que sufría para penetrar el muro del Leverkusen, con una línea de cinco hombres en el fondo.

Un encuentro entre Rodrigo De Paul y Xabi Alonso, técnico de Bayer Leverkusen Manu Fernandez - AP

El Atlético estuvo cerca de empatar en un disparo de Ángel Correa que sacó Hradecky, pero poco después Carrasco logró el 1-1 para darle ánimos al Metropolitano con un tanto que volvía a meter al Atlético en el partido, mientras Leverkusen seguía apostando por las salidas de contraataque con la velocidad de Diaby y Hudson-Odoi. Esa presión del equipo germano generó otro error en la salida que aprovechó Amiri para asistir a Hudson-Odoi. Lo empató el local en el arranque del segundo tiempo con un latigazo de De Paul, que había entrado en el descanso. Desde entonces, el Atlético se lanzó con todo hacia adelante y asedió a Hradecky. Hasta que llegó la insólita última jugada, en la que se desvaneció la esperanza madrileña.

Simeone acompaña a Reinildo tras el final del partido en el Metropolitano; Atlético de Madrid se quedó afuera otra vez de la Champions JAVIER SORIANO - AFP

La alegría de Gio

Gio Simeone no se rinde. Sabe que no será sencillo, pero se aferra con tenacidad al sueño de llegar a Qatar 2022. “Yo me creo todo el tiempo la ilusión de la selección, yo no abandono el sueño de estar en la lista mundialista…, pero hay muchos jugadores buenos, la selección está bien y el grupo está fuerte, entonces es difícil entrar en un lugar donde todo marcha bien. Yo lo único que debo hacer es estar listo para poder ofrecer mi granito de arena en cualquier aspecto que necesite la selección. Por eso voy a estar siempre preparado y nunca me desmotivo. Las chances las tengo, y las voy a tener siempre: cada domingo cuento con la posibilidad de demostrarle a Scaloni que quiero estar. Jamás me voy a desmotivar. Querer estar es un desafío, y va con mi perfil de superarme siempre. La selección es un lugar único y ahí quiero estar. Y si no llego a estar ahora, mañana iré de vuelta e intentaré convencer a todos. Y lo volveré a hacer todas las veces que sea necesario”, le dijo hace unos días en una entrevista a LA NACION. Y refuerza esa convicción con goles: este miércoles anotó dos en otra victoria de Napoli, el equipo más goleador de la Champions League, esta vez sobre Rangers.

A los 15 minutos, Gio ya había anotado sus dos tantos. El primero, con un derechazo cruzado tras un pelotazo a espaldas de los centrales; el segundo con un cabezazo luego de recibir un envío desde la izquierda.

De este modo, Simeone llegó a 4 tantos en lo que va del certamen. Había anotado el primero en la goleada por 4-1 sobre Liverpool, y otro al Ajax en el 6-1 en Amsterdam. Pruebas de la voracidad ofensiva del equipo napolitano, clasificado con holgura a los octavos de final. Al final, Napoli se impuso por 3-0 y el noruego Leo Skiri Ostigard anotó el tercer tanto del equipo del sur italiano.

LA NACION