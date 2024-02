escuchar

No es el trofeo más importante de la temporada del fútbol inglés, pero las puertas de Wembley se abren para recibirlo y todo adquiere una dimensión diferente. La cita deja de ser una más. Por ejemplo, para Enzo Fernández: “Nunca jugué en Wembley. Siempre fue un sueño hacerlo y me sentiré muy orgulloso de jugar una final en ese estadio. Disfrutaré de la experiencia y lo daré todo para que podamos ganar”.

El templo londinense coronará este domingo (desde las 12 de la Argentina, con televisación de ESPN) al campeón de la Copa de la Liga (Carabao Cup) en la final que enfrentará a Liverpool y Chelsea. El torneo, en trascendencia, figura detrás de la Premier League y la FA Cup, la competencia más antigua del mundo, que reúne a más de 100 equipos, de cuatro divisiones.

En este caso, el mayor o menor valor de la Carabao Cup no es algo intrínseco, sino el que le asigna cada equipo. Para Chelsea es trascendente, por todas las circunstancias que rodean al club y al equipo desde hace un tiempo. Desde el cambio de propiedad (Todd Bohely en lugar de Roman Abramovich) no se pudo estabilizar un proyecto, hubo inversiones millonarias en refuerzos que aun están en la etapa de adaptación y los resultados le han dado mayormente la espalda al equipo.

Pochettino, tras dirigir a Southampton y Tottenham, tendrá la posibilidad de gana su primer título en Inglaterra al frente de Chelsea John Walton - PA Wire

Chelsea está lejos en la Premier League -ocupa el 10° lugar, a 25 puntos de Liverpool- y no compite por copas europeas. Mientras está en carrera en la FA Cup, obtener la Carabao Cup sería volver a ganar un título después de tres años. El lateral Ben Chilwell lo puso en contexto: “Aquí fui campeón de la Champions League y no hay prestigio mayor, pero por el momento del club y la dirección que quiere tomar, esta Carabao Cup es posiblemente más importante que aquella conquista”.

Una visión diferente puede tener Liverpool, puntero de la Premier League, protagonista en la FA Cup y rival de Sparta Praga en los octavos de final de la Europa League. Igual, no le faltan estímulos. Especial será para Jürguen Klopp, que transita sus últimos meses tras anunciar que se alejará al final de la temporada por sentirse agotado. El entrenador alemán ya obtuvo la Carabao Cup en 2022 y podría sumar el séptimo título general a su palmarés en el club de la ciudad de The Beatles.

Enzo Fernández convierte ante Middlesbrough por las semifinales de la Copa de la Liga ADRIAN DENNIS - AFP

Para los tres argentinos que participarán hay un condimento en común. Tanto para Fernández como para Mauricio Pochettino (DT de Chelsea) y Alexis Mac Allister (mediocampista de Liverpool), el triunfo representará el primer título personal en el fútbol inglés. El exvolante de River lleva poco más de un año en Londres. “Quiero ganarla, pero no es solo por mí. Quiero ganarla con este grupo, que se lo merece porque no siempre ha sido fácil en los últimos 18 meses. Chelsea es un club que tiene que intentar ganar todo. Eso es lo que exige. Es por lo que vine aquí. Quiero seguir ganando cosas en mi carrera. Competir por trofeos es la razón por la que fiché por el Chelsea”, expresó Fernández.

Enzo marcó dos goles en los seis partidos que disputó por la Carabao Cup. Uno a Wimbledon y otro a Middlesbrough, por las semifinales. Su último mes fue de lo mejor desde que llegó. Hizo otros dos golazos, ante Crystal Palace (Premier League), con una inspirada maniobra individual, y frente a Aston Villa (FA Cup) con un tiro libre al ángulo del arco que defendía “Dibu” Martínez.

Pochettino, que asumió en julio pasado, antes dirigió a Southampton (18 meses) y Tottenham (cinco años y cuatro meses). Estuvo cerca de la gloria en la final de la Champions League 2019, en la que al frente de Tottenham perdió la final frente al Liverpool de Klopp.

Alexis Mac Allister, afirmado en Liverpool, tras su paso por Brighton Jon Super / AP - AP

Habitualmente mesurado y poco proclive a instalar polémicas, Pochettino sorprendió en la última conferencia de prensa con una advertencia sobre el efecto que puede tener sobre el arbitraje el clima de despedida que impregna cada partido de Klopp: “Creo que tenemos que estar seguros de que vamos a competir y habrá justicia en cada una de las decisiones [del árbitro]. Cuando enfrentamos a Liverpool en Anfield, ningún fallo importante fue favorable para nosotros. No nos cobraron dos penales. Los duelos, las disputas por la pelota que son al 50 y 50 por ciento, fueron siempre para los de rojo. Quiero que se me trate de manera justa, no que haya una presión que facilite el trabajo de Klopp”.

Mac Allister, tras tres años y medio en Brighton, donde por su rendimiento llegó al seleccionado argentino y terminó siendo una pieza importante en el Mundial de Qatar, está afianzado en el medio campo de Liverpool, a veces como N° 5 y en otras como interior.

Klopp transita sus últimos meses como entrenador de Liverpool, donde obtuvo seis títulos, incluida la Copa de la Liga 2022 Jon Super - AP

“El Mundial me ayudó a darme cuenta de que quiero ganar más trofeos, así que el domingo es una gran oportunidad. Será mi primera final con el Liverpool, algo muy especial. Mi plan es crear algún día un pequeño museo en casa: una habitación donde esté todo. Tengo una réplica de la Copa Mundial, la medalla y algunos trofeos más. Espero sumarle la Carabao Cup”, manifestó Mac Allister, que disputó tres partidos en la competencia.

Por la Premier League se enfrentaron hace menos de un mes, el 31 de enero, con un contundente 4-1 de Liverpool en Anfield Road. Este domingo, de Wembley surgirá un campeón.

LA NACION