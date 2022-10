Clausuraron el estadio de Gimnasia y Pipo Gorosito estalló: “¿qué culpa tenemos nosotros de lo que pasó afuera de la cancha?

En el contexto de un Gimnasia vs. Boca suspendido tras nueve minutos de juego por los incidentes que comenzaron fuera del estadio de La Plata y que derivaron en el fallecimiento de un hincha, César Regueiro, de 57 años, cuando era trasladado en una ambulancia, llamó la atención la palabra del entrenador del equipo local. Centrada en lo futbolístico, en un contexto de debate sobre la organización y la seguridad.

Néstor Gorosito, el DT de Gimnasia, se expresó por primera vez desde que la imagen en que se cubría de los gases lacrimógenos se viralizara en las últimas horas. Y lo hizo para cuestionar la suspensión del estadio, decida por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide): “Nosotros estamos peleando para salir campeones. ¿Qué culpa tenemos nosotros de lo que pasó afuera de la cancha? ¿Qué hicimos nosotros para que nos sancionen la cancha por algo que pasó afuera? Te c... la vida jugar sin público, sin tu gente”, estalló el entrenador.

En F90, ciclo de ESPN, analizó de lo que vivió en el Bosque. Se mostró muy crítico del accionar de la Policía Bonaerense, que utilizó gases y balas de goma en las inmediaciones del estadio contra hinchas, muchos de los cuales tenían entrada, y ante decenas de niños, que intentaban ingresar cuando se habían cerrado las puertas porque la capacidad de las tribunas populares estaba colmada.

El cuestionamiento del DT de Gimnasia

“Si yo quiero entrar a la cancha me paran a 300 metros para entrar. ¿Por qué se armó el lío a 10 metros?”, se preguntó Gorosito, que responsabilizó al operativo de seguridad y no mencionó a las autoridades del club platense. “Si yo contrato a la policía, tiene que hacer su trabajo. Si no, ¿para qué le pago? Ellos te dicen «para este partido, 500 [efectivos], y por ahí jugás contra Patronato, que tiene cero rivalidad con Gimnasia, y tenés que pagar 300 o 400 policías. ¿Para qué? Si es para que no pasen estas cosas, me parece espectacular, pero cuando pasan, ¿para qué se les paga?”, razonó.

La impotencia de Gorosito está relacionada con la posibilidad de que Gimnasia reciba una dura sanción por los incidentes. “¿Por qué tenemos que jugar con Boca en cancha neutral y sin gente, si el lío fue afuera?”. En el mismo sentido, propuso que la fuerza de seguridad deje de hacerse cargo de los operativos si, cuando fallan, son sancionadas las entidades. “Que dejen a los clubes contratar seguridad privada para eso y que cada uno se haga cargo de lo que pasa en su casa”, propuso.

