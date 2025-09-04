Convocados de la selección argentina para el partido vs. Venezuela, por las Eliminatorias 2026

Lionel Scaloni, DT del seleccionado albiceleste, tiene a 29 futbolistas a disposición para el encuentro ante la Vinotinto; será el último partido oficial de Lionel Messi en el país
La selección argentina afronta este jueves, ante Venezuela, su partido correspondiente a la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, al que ya está clasificado. Lionel Messi es uno de los 29 convocados por el DT Lionel Scaloni y, como de costumbre, es el que se lleva todos los flashes, aunque esta vez por un motivo especial: será su último partido oficial con la camiseta albiceleste en el país.
Además del capitán, están casi todos los referentes a excepción de Enzo Fernández, quien fue expulsado ante Colombia y debe cumplir dos fechas de suspensión. Por otro lado, la sorpresa es la inclusión de dos ex Lanús, Julio Soler y José Manuel López, y de viejas figuras de River y Boca que ahora se desempeñan en Europa: Claudio ‘Diablito’ Echeverri (Bayer Leverkusen) y Alan Varela (Porto).
El seleccionado albiceleste ya se aseguró la clasificación a la próxima Copa del Mundo y, además, el primer lugar de la tabla de posiciones. Por este motivo, Scaloni podrá darle minutos a jugadores que habitualmente son tenidos en cuenta pero que no tienen tanta participación. También, evidentemente, probará variantes para conformar el mejor plantel posible de cara al certamen ecuménico, con la ilusión de defender el título obtenido en Qatar 2022.
De la prelista inicial de 31 nombres solo fueron desafectados dos futbolistas: Facundo Medina y Ángel Correa. El defensor central zurdo, contratado por Olympique de Marsella en el mercado de pases que finalizó este lunes 31 de agosto tras un paso fructífero por Lens, no termina de convencer a Scaloni, quien lo utilizó varias veces como lateral izquierdo. ‘Angelito’, por su parte, se adaptó de inmediato a Tigres y acumula ocho goles y una asistencia en sus primeros 10 partidos, pero perdió la pulseada con nuevas promesas ya incorporadas a la selección mayor como Franco Mastantuono, Valentín Carboni y Nico Paz.
Convocados de la selección argentina
Arqueros
- Emiliano Martínez – Aston Villa
- Walter Benítez – Crystal Palace
- Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella
Defensores
- Cristian Romero – Tottenham
- Nicolás Otamendi – Benfica
- Nahuel Molina – Atlético de Madrid
- Gonzalo Montiel – River Plate
- Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella
- Juan Foyth – Villarreal
- Nicolás Tagliafico – Lyon
- Marcos Acuña – River Plate
- Julio Soler – Bournemouth
Mediocampistas
- Alexis Mac Allister – Liverpool
- Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen
- Alan Varela – Porto
- Leandro Paredes – Boca Juniors
- Thiago Almada – Atlético de Madrid
- Nicolás Paz – Como 1907
- Rodrigo De Paul – Inter Miami
- Giovani Lo Celso – Real Betis
- Claudio Echeverri – Manchester City
- Franco Mastantuono – Real Madrid
- Valentín Carboni – Genoa
- Giuliano Simeone – Atlético de Madrid
Delanteros
- Julián Álvarez – Atlético de Madrid
- Nicolás González – Juventus
- Lionel Messi – Inter Miami
- Lautaro Martínez – Inter de Milán
- José Manuel López – Palmeiras
