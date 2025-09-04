Convocados de la selección argentina para el partido vs. Venezuela, por las Eliminatorias 2026

La selección argentina afronta este jueves, ante Venezuela, su partido correspondiente a la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, al que ya está clasificado. Lionel Messi es uno de los 29 convocados por el DT Lionel Scaloni y, como de costumbre, es el que se lleva todos los flashes, aunque esta vez por un motivo especial: será su último partido oficial con la camiseta albiceleste en el país.

Además del capitán, están casi todos los referentes a excepción de Enzo Fernández, quien fue expulsado ante Colombia y debe cumplir dos fechas de suspensión. Por otro lado, la sorpresa es la inclusión de dos ex Lanús, Julio Soler y José Manuel López, y de viejas figuras de River y Boca que ahora se desempeñan en Europa: Claudio ‘Diablito’ Echeverri (Bayer Leverkusen) y Alan Varela (Porto).

Julio Soler sueña con meterse en la lista del Mundial; tiene una temporada completa para demostrar su valía en Bournemouth Matias Delacroix - AP

El seleccionado albiceleste ya se aseguró la clasificación a la próxima Copa del Mundo y, además, el primer lugar de la tabla de posiciones. Por este motivo, Scaloni podrá darle minutos a jugadores que habitualmente son tenidos en cuenta pero que no tienen tanta participación. También, evidentemente, probará variantes para conformar el mejor plantel posible de cara al certamen ecuménico, con la ilusión de defender el título obtenido en Qatar 2022.

De la prelista inicial de 31 nombres solo fueron desafectados dos futbolistas: Facundo Medina y Ángel Correa. El defensor central zurdo, contratado por Olympique de Marsella en el mercado de pases que finalizó este lunes 31 de agosto tras un paso fructífero por Lens, no termina de convencer a Scaloni, quien lo utilizó varias veces como lateral izquierdo. ‘Angelito’, por su parte, se adaptó de inmediato a Tigres y acumula ocho goles y una asistencia en sus primeros 10 partidos, pero perdió la pulseada con nuevas promesas ya incorporadas a la selección mayor como Franco Mastantuono, Valentín Carboni y Nico Paz.

Nico Paz es uno de los argentinos con mejor presente futbolístico; es la estrella de Como en la Serie A de Italia Daniel Jayo - Getty Images South America

Convocados de la selección argentina

Arqueros

Emiliano Martínez – Aston Villa

Walter Benítez – Crystal Palace

Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella

Defensores

Cristian Romero – Tottenham

Nicolás Otamendi – Benfica

Nahuel Molina – Atlético de Madrid

Gonzalo Montiel – River Plate

Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella

Juan Foyth – Villarreal

Nicolás Tagliafico – Lyon

Marcos Acuña – River Plate

Julio Soler – Bournemouth

Mediocampistas

Alexis Mac Allister – Liverpool

Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen

Alan Varela – Porto

Leandro Paredes – Boca Juniors

Thiago Almada – Atlético de Madrid

Nicolás Paz – Como 1907

Rodrigo De Paul – Inter Miami

Giovani Lo Celso – Real Betis

Claudio Echeverri – Manchester City

Franco Mastantuono – Real Madrid

Valentín Carboni – Genoa

Giuliano Simeone – Atlético de Madrid

Delanteros