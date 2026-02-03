Cristiano Ronaldo sigue molesto y su futuro en Arabia Saudita es incierto

Todo comenzó con un tuit breve, casi como si fuera un mensaje administrativo. El periodista italiano Fabrizio Romano, especializado en traspasos, anticipó este lunes que Cristiano Ronaldo no iba a jugar en Al Nassr contra Al Riyadh, y detalló: “Su ausencia no está relacionada con ningún problema físico ni con su carga de trabajo”.

Parecía una aclaración rutinaria, sin embargo, funcionó como chispa que terminó de encender y viralizar la polémica. De sacudir los cimientos de una liga saudí que no está habituada a las tensiones. Pero cuando se trata de Cristiano, ningún silencio es inocente y ninguna ausencia es casual.

Horas después, el hecho confirmó la sospecha: Ronaldo no estuvo en la convocatoria en la victoria ajustada de Al Nassr por 1-0 ante Al Riyadh. No fue una decisión técnica y mucho menos médica. El portugués decidió cumplir con una advertencia que llevaba días flotando en el ambiente y que ahora estalló con fuerza: su desacuerdo con la política de fichajes del Fondo de Inversión Pública (PIF), propietario de Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad y Al Ahli.

La publicación de Cristiano Ronaldo en X en medio de las versiónes sobre su ausencia al partido (X: @Cristiano)

La gota que rebalsó el vaso fue el traspaso de Karim Benzema desde Al Ittihad a Al Hilal, el principal rival en la pelea por el título. En un torneo en el que, tras 19 jornadas, apenas un punto separa al líder Al Hilal (47) del escolta Al Nassr (46), el movimiento fue leído por Cristiano como una señal inequívoca de favoritismo. Según el diario portugués Record, el delantero entiende que el PIF “está obstaculizando los fichajes del Al Nassr para evitar que el equipo gane la liga”.

No es un detalle menor. Desde su llegada en 2022, Ronaldo fue mucho más que el máximo goleador. Fue la cara visible del proyecto saudí hacia el mundo. El punto de partida de una liga que pasó del anonimato a un lugar importante en el fútbol global, que irá por mucho más en los años venideros gracias a los petrodólares, y que tiene como punto máximo el Mundial 2034. Esa percepción explica, en parte, el trasfondo emocional del conflicto. “Cristiano siente que merece más respeto”, subraya Record. Respeto deportivo, pero también simbólico.

Cristiano Ronaldo recibe un premio durante los Globe Soccer Dubai Awards 2024 Anadolu - Anadolu

El portugués considera que cumplió con su parte del contrato tácito: elevar el perfil del fútbol saudí, atraer figuras, multiplicar audiencias y aceptar incluso el rol de embajador del Mundial 2034. A cambio, esperaba un respaldo competitivo acorde. No lo siente. Y su manera de expresarlo fue extrema: no jugar.

El gesto abre un escenario de consecuencias inciertas. Por un lado, el propio Ronaldo evalúa seriamente la posibilidad de abandonar Arabia Saudita en junio. Tiene contrato vigente hasta 2027 —renovado en 2025 por una cifra cercana a los 200 millones de euros anuales—, pero también una cláusula de rescisión que podría activarse. A los 41 años (los cumplirá este jueves), las ofertas no escasean. Estados Unidos aparece como un destino posible, sin descartar un regreso a Europa. El obstáculo es económico: quien quiera ficharlo deberá afrontar una cláusula cercana a los 50 millones de euros.

Del otro lado, el club también analiza opciones. La normativa FIFA es clara respecto a la obligación contractual de un futbolista profesional. El artículo 17 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores contempla la rescisión por incumplimiento sin causa justificada, con derecho a indemnización para la parte perjudicada. En este caso, la negativa a jugar podría encuadrarse dentro de esa figura.

¿Habrá más goles de Cristiano en Arabia? FAYEZ NURELDINE� - AFP�

Hay un dato clave: el contrato de Cristiano ya no se encuentra dentro del “período protegido”, que para futbolistas mayores de 28 años comprende sólo los dos primeros años. Eso evita sanciones deportivas adicionales —como la inhabilitación por cuatro meses—, pero no elimina la posibilidad de una compensación económica significativa.

Mientras tanto, el conflicto dejó señales claras. Al Nassr acompañó, al menos en lo formal, el reclamo de su estrella. Tras el partido, el club activó un inusual “apagón informativo”: los jugadores no pasaron por la zona mixta y no hubo declaraciones oficiales. Según Thmanyah Sports, la directiva prohibió expresamente el contacto con la prensa. Incluso Jorge Jesus se ausentó de la conferencia posterior, una decisión que podría costarle al club una multa cercana a los 6.700 euros según el código disciplinario de la Saudi Pro League. Un costo menor frente a lo que estaba en juego.

El futuro de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita es incierto Ali Issa - AP

En Arabia, algunos ya empiezan a dar por terminado el ciclo. “Le prometieron cosas, por eso renovó. Esperó que cumplieran, pero lo decepcionaron. Gracias, Fenómeno. Adiós”, escribió el periodista Adel Al-Mulhim en la red X. No es una opinión aislada otras voces se manifestaron en sintonía.

El escenario es claro, pero con futuro incierto: Cristiano Ronaldo decidió desafiar al sistema que ayudó a construir. Y lo hizo desde el lugar que mejor conoce: el del poder que tiene su ausencia en una liga todavía en construcción, donde muchos fanáticos colman los estadios solo para verlo a él.