Cuándo juega Lanús vs. River Plate, por el Torneo Clausura 2025: día, hora y TV

La sexta fecha del Torneo Clausura 2025 culminará este lunes con cinco partidos y el último de ellos que se desarrollará es el de Lanús vs. River Plate, correspondiente al grupo B, desde las 21.15 en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez. El cotejo se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa del duelo que arbitrará Leandro Rey Hilfer, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.42 contra 3.25 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 3.10.

Lanús vs. River: todo lo que hay que saber

Torneo Clausura 2025 - Grupo B - Fecha 6

Día : Lunes 25 de agosto.

: Lunes 25 de agosto. Hora : 21.15.

: 21.15. Estadio : Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.

: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez. Árbitro : Leandro Rey Hilfer.

: Leandro Rey Hilfer. TV: ESPN Premium.

ESPN Premium. Streaming: Flow, DGO y Telecentro Play.

Flow, DGO y Telecentro Play. Minuto a minuto: Canchallena.

El Granate está quinto en la tabla de posiciones de la zona B con nueve puntos producto de tres victorias y dos derrotas. En su última presentación le ganó a Gimnasia de La Plata 2 a 1 como visitante y tiene ante así una gran oportunidad porque en caso de imponerse alcanzará a su rival de turno en la cima. El Millonario, por su parte, es uno de los tres equipos invictos que le quedan al certamen (los otros son Rosario Central y Central Córdoba de Santiago del Estero) y lidera ese mismo grupo con 11 unidades (tres triunfos y dos empates) junto a San Lorenzo, que doblegó a Instituto de Córdoba 1 a 0 y lo alcanzó.

Ambos equipos sonrieron internacionalmente entre semana, y por penales. El elenco de Mauricio Pellegrino eliminó en octavos de final de la Copa Sudamericana a Central Córdoba de Santiago del Estero mientras que el de Marcelo Gallardo sufrió más de la cuenta y necesitó de una tanda para imponerse a Libertad de Paraguay en la misma instancia pero de la Libertadores.

Posibles formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Sasha Marcich, José María Canale, Carlos Izquierdoz, Armando Méndez; Franco Watson, Agustín Cardozo, Dylan Aquino, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Nahuel Losada; Sasha Marcich, José María Canale, Carlos Izquierdoz, Armando Méndez; Franco Watson, Agustín Cardozo, Dylan Aquino, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino. River Plate: Jeremías Ledesma; Milton Casco, Rivero, Juan Carlos Portillo, Gonzalo Montiel; Ignacio Fernández, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño; Facundo Colidio, Miguel Borja y Juan Fernando Quintero. DT: Marcelo Gallardo.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue el 16 de febrero de este año, en un encuentro correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, River se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol del colombiano Miguel Borja. El antecedente más reciente en La Fortaleza es del 4 de marzo de 2023, con triunfo del Millonario por 2 a 0 gracias a las anotaciones de José Paradela y Lucas Beltrán.