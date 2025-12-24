Cuándo se juega la Finalissima entre la selección argentina y España, en la antesala del Mundial 2026

La Finalissima pone cara a cara a los campeones de la Eurocopa y la Copa América, que en 2024 fueron España y la selección argentina, respectivamente. El encuentro entre ambos seleccionados se llevará a cabo el viernes 27 de marzo de 2026 a las 15 (horario argentino) en el estadio Icónico de Lusail de Qatar, como última gran prueba antes del Mundial.

Después de muchos meses de incógnita, se confirmó que el encuentro se realizará. Ya fue oficializado por la Conmebol, una de las dos Confederaciones que reconocen este título como oficial junto a la UEFA, ya que para la FIFA no tiene validez y lo considera un amistoso. El único motivo por el que podía postergarse era si el equipo europeo tenía que jugar el repechaje de las eliminatorias para acceder a la Copa del Mundo, ya que se disputará en ese lugar del calendario reservado para disputar los últomos boletos clasificatorios. Pero la Furia Roja se clasificó directamente a la Copa del Mundo al igual que la Argentina.

La FIFA, presidida por Gianni Infantino, no reconoce a la Finalissima como un título oficial Julia Demaree Nikhinson - AP

El seleccionado albiceleste fue campeón de América en 2024 por segunda vez consecutiva y 16ª en total al derrotar a Colombia por 1 a 0 en la final, con gol de Lautaro Martínez. Se coronó invicto con cinco victorias y un empate con posterior triunfo en la tanda de penales. Anotó nueve goles y recibió apenas uno. Su máximo artillero fue justamente el ‘Toro’, con cinco conquistas. Así, logró su boleto para la Finalissima.

España, por su parte, hizo lo propio en la Eurocopa del Viejo Continente, en lo que fue la cuarta consagración de su historia. Se quedó con el título en Alemania luego de una victoria por 2 a 1 sobre Inglaterra, que fue subcampeona por segunda edición consecutiva, en el estadio Olímpico de Berlín. Los tantos del ganador fueron convertidos por Nico Williams y Mikel Oyarzabal, mientras que Cole Palmer empató transitoriamente para los Tres Leones.

El historial entre argentinos y españoles tiene 14 antecedentes con seis victorias por lado y dos igualdades. La particularidad es que 13 de esos encuentros fueron amistosos y solo uno fue por un torneo oficial. Se trató del primer cruce entre sí, en el Mundial de Inglaterra 1966, con triunfo albiceleste por 2 a 1 con un doblete de Luis Artime. La última vez que se vieron las caras fue en 2018, con goleada de la Furia roja por 6 a 1 en la antesala de Rusia 2018.

En el último partido entre la selección argentina y España, en 2018, el conjunto europeo ganó 6 a 1 Reuters

La Finalissima es la sucesora de la extinta Copa Artemio Franchi, que tiene apenas dos antecedentes: 1985 y 1993. La primera edición bajo el nuevo nombre se disputó el 1° de junio de 2022, en la previa del Mundial de Qatar. El rival de la albiceleste fue Italia y el mano a mano se dio en el mítico Wembley de Londres, Inglaterra, con triunfo de la selección argentina por 3 a 0.