Cuti Romero y un nuevo round contra los dirigentes de Tottenham

No se calla nada y cuando tiene una oportunidad baja un mensaje. Tras el empate de Tottenham ante Manchester City por 2-2, levantó la voz el defensor argentino que es capitán de los Spurs y volvió a atacar a los dirigentes. En su cuenta de Instagram, Cristian Cuti Romero, hizo referencias a las pocas variantes que tiene el plantel por falta de personal y lo complejo que resulta competir en esas condiciones.

La crítica del defensor de la selección argentina, se da en un contexto en el que su equipo está 14º en la Premier League y sólo se reforzó con Conor Gallagher y el lateral Souza en el último mercado, mientras que vendió al goleador Brennan Johnson a Crystal Palace.

Romero, que jugó 45 minutos porque tuvo una molestia física, aprovechó para felicitar a sus compañeros vía Instagram y, de paso, le tiró un dardo a los directivos por la falta de futbolistas en el plantel: “Gran esfuerzo de todos mis compañeros ayer, fueron increíbles. Quería estar disponible para ayudarlos a pesar de que no me sentía bien, especialmente porque solo teníamos 11 jugadores disponibles, increíble pero cierto y vergonzoso“.

Y continuó: “Seguiremos asumiendo nuestra responsabilidad para darle la vuelta a la situación, trabajando duro y permaneciendo unidos. Sólo me queda darles las gracias a todos por estar ahí y por apoyarnos siempre".

A pesar de haberse clasificado a los octavos de final de la Champions League, los Spurs únicamente ganaron dos de sus últimos 15 partidos en la Premier, hoy llevan sumados 29 puntos en 24 fechas y apenas nueve unidades lo separan de la zona de descenso directo.

Frente a este panorama, Tottenham tendrá una nueva oportunidad para repuntar el sábado 7 próximo, en el choque ante Manchester United, en Old Trafford, desde las 9.30 hora de la Argentina.

Los enojos de Romero

No es la primera vez que Cuti Romero les apunta a los dirigentes de Tottenham, ya que tras la derrota por 3-2 ante Bournemouth, que desató la reprobación de los fanáticos, el defensor argentino tomó la determinación de hablar del mal momento en su cuenta de Instagram.

“Mis disculpas a todos los fans que nos siguen a todas partes, que siempre están y seguirán estando. Somos responsables, de eso no hay duda. Yo soy el primero. Seguiremos tratando de cambiar la situación, para nosotros y para el club”, posteó Romero.

En el medio de su posteo el defensor campeón del mundo fue muy claro: “En momentos como este, deberían ser otras personas que salgan a hablar, pero no lo hacen, como ha estado sucediendo desde hace varios años. Solo aparecen cuando las cosas van bien para decir algunas mentiras”.

Pero este cruce entre el defensor campeón del mundo con el desempeño de los dirigentes del club inglés data de 2024, cuando Romero hasta cuestionó la política de contrataciones de la institución y reclamó por un cambio de mentalidad para afrontar los principales objetivos. “El Manchester City pelea todos los años por el torneo, el Liverpool también, el Chelsea refuerza su plantilla, no le va bien, se vuelve a reforzar y ahora están viendo resultados. Son cosas a imitar. Hay que darse cuenta de que están fallando en algo. En los últimos años siempre pasó lo mismo“, dijo en una entrevista para Telemundo.

Y agregó: “Este es un hermoso club que, con la estructura que tiene, tranquilamente puede pelear por el título cada año. Pero hay que darse cuenta de quién es el verdadero responsable de esto. Hay que darse cuenta de que algo va mal, y con suerte ellos se darán cuenta".