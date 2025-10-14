Daddy Yankee visitó a la selección argentina en el entrenamiento previo al amistoso con Puerto Rico

Daddy Yankee visitó al plantel de la selección argentina durante el entrenamiento previo al amistoso que el conjunto de Lionel Scaloni disputará este martes frente a Puerto Rico, en el Chase Stadium de Miami. El cantante y compositor puertorriqueño compartió un momento con Lionel Messi y el resto de los jugadores argentinos.

La presencia del artista se enmarca, según informó TV Azteca, en su reciente alianza con la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF), con la que firmó un acuerdo de cooperación que busca fortalecer el desarrollo del deporte en la isla. En ese marco, un día antes del partido, Daddy Yankee asistió a las prácticas de ambos seleccionados y conversó con los futbolistas y cuerpos técnicos de Argentina y Puerto Rico.

Daddy Yankee estuvo en el entrenamiento de la selección argentina

La visita al entrenamiento de la selección argentina se produjo en un contexto de alta exposición mediática para ambos seleccionados. En el caso de la albiceleste, el equipo campeón del mundo cierra su gira por Estados Unidos con el encuentro ante Puerto Rico, programado para este martes a las 21 (hora argentina). El partido, correspondiente a la fecha FIFA de octubre, será transmitido en vivo por TyC Sports y Telefé, y podrá verse online en las plataformas Flow, DGO y Telecentro Play.

Algunas de las imágenes de la visita lo muestran al Dibu Martínez haciendo algunas bromas junto al cantante

El conjunto argentino llega al compromiso después de vencer 1-0 a Venezuela el viernes pasado en el Hard Rock Stadium, con un gol de Lautaro Martínez. El amistoso de cierre había estado en duda por motivos logísticos: originalmente debía jugarse el lunes 13 en Chicago, pero se postergó un día y se trasladó al estadio de Inter Miami debido al conflicto social en esa ciudad por las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump. Finalmente, la AFA confirmó la realización del partido y ajustó la agenda de entrenamientos en Florida.

Para el duelo ante Puerto Rico, Lionel Scaloni planea realizar varias modificaciones respecto del equipo que enfrentó a la Vinotinto. El técnico busca dar minutos a futbolistas que no participaron en el encuentro anterior y probar alternativas en distintos sectores del campo. Entre los que podrían debutar oficialmente figuran Lautaro Rivero, Aníbal Moreno y José Manuel López. Messi, que no jugó ante Venezuela por descanso tras su participación con Inter Miami en la Major League Soccer (MLS), estará presente para este partido.

Claudio "Chiqui" Tapia también estuvo presente en la visita del puertorriqueño

También se espera la presencia de Nicolás Otamendi en la defensa central, mientras que Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister seguramente estarán en la línea de mediocampistas. El equipo afronta el amistoso con tres bajas confirmadas: Thiago Almada, desafectado antes del comienzo de los entrenamientos por una lesión, y Enzo Fernández y Franco Mastantuono, quienes se recuperan de distintas dolencias.

El rival de turno llega con un perfil más modesto. Puerto Rico no logró clasificarse al Mundial 2026 tras finalizar tercero en el grupo F de las eliminatorias de la Concacaf, detrás de Surinam y El Salvador. Con escasa trayectoria en torneos internacionales, el conjunto caribeño aprovechará el encuentro como una oportunidad de rodaje frente a uno de los campeones del mundo más recientes y como parte del impulso que busca la federación local con la incorporación de Daddy Yankee a su estructura de promoción.