Denuncian a la FIFA por entradas de hasta US$4185 para la final del Mundial 2026

Cuando faltan menos de 100 días para el Mundial 2026 que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, crecen no solo las expectativas sino también las críticas por el precio de las entradas. Una organización que nuclea a aficionados europeos presentó una denuncia contra la FIFA ante la Comisión Europea por valores que calificó de “exorbitantes” y por “procesos de compra opacos e injustos”.

La denominada Organización de Aficionados Europeos (FSE por sus siglas en inglés), junto con una entidad de defensa del consumidor, acusó al organismo rector del fútbol mundial de “abusar de su posición dominante” en la venta de tickets, según un comunicado.

“La FIFA ostenta el monopolio de la venta de entradas para el Mundial de 2026 y utilizó ese poder para imponer condiciones a los aficionados que jamás serían aceptables en un mercado competitivo. Para muchos, se trata de una experiencia única en la vida; un acceso justo y transparente a las entradas es fundamental”, señalaron.

FSE & Euroconsumers have filed a formal complaint with the @EU_Commission against @FIFAcom over 2026 @FIFAWorldCup ticketing.



From excessive prices to opaque processes, fans are being exploited. We need action & deserve protection.



🔗 Full statement: https://t.co/S9QEhWd2zj pic.twitter.com/kzRezJtJRb — Football Supporters Europe (@FansEurope) March 24, 2026

Entre los cuestionamientos, la organización indicó que las entradas más económicas para la final alcanzan los 4185 dólares, más de siete veces el valor mínimo registrado en el Mundial de Qatar 2022. Como contraste, mencionaron que los boletos más baratos para la final de la Eurocopa 2024 se ofrecieron a 95 euros (unos 100 dólares).

“Hacemos un llamamiento a la Comisión Europea para que intervenga de inmediato con medidas provisionales que pongan fin a estas prácticas abusivas antes de que comience el torneo”, declaró Marco Scialdone, jefe del departamento de litigios de Euroconsumers.

En su demanda, desde la FSE reclamaron, además, que la FIFA incurrió en “publicidad engañosa” luego de que la entidad futbolística anunciara entradas al precio de 60 dólares, pero que “eran tan escasas que prácticamente todas se agotaron antes de que se abriera la venta al público general”.

Reclamo formal contra la FIFA: a 80 días para el Mundial, crecen las quejas por los precios de las entradas. Stephanie Scarbrough - Pool AP

Además, cuestionaron el uso de precios dinámicos “sin límites ni transparencia”. “Algunas entradas aumentaron hasta un 25% entre fases de venta, sin que los compradores conocieran el valor final antes de iniciar el proceso”, señalaron.

De acuerdo con esa organización, “los aficionados gastan miles de dólares sin saber qué obtendrán” porque la ubicación de los asientos, los mapas del estadio e incluso los equipos que juegan no están garantizados al momento de la compra de las entradas.

Por último, criticaron el sistema de reventa oficial. Según indicaron, la FIFA desalienta plataformas externas y redirige a su propio mercado, donde tanto compradores como vendedores abonan una comisión del 15%, lo que encarece el precio final. “En una entrada de 800 dólares, la entidad percibe 240 dólares adicionales”, concluyeron.