Denuncian a la FIFA por entradas de hasta US$4185 para la final del Mundial 2026
La Organización de Aficionados Europeos (FSE por sus siglas en inglés), acompañada de otra entidad que defiende los derechos de los consumidores, presentó una denuncia oficial contra el máximo rector del fútbol mundial ante la Comisión Europea por haber “abusado de su posición de monopolio”
- 3 minutos de lectura'
Cuando faltan menos de 100 días para el Mundial 2026 que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, crecen no solo las expectativas sino también las críticas por el precio de las entradas. Una organización que nuclea a aficionados europeos presentó una denuncia contra la FIFA ante la Comisión Europea por valores que calificó de “exorbitantes” y por “procesos de compra opacos e injustos”.
La denominada Organización de Aficionados Europeos (FSE por sus siglas en inglés), junto con una entidad de defensa del consumidor, acusó al organismo rector del fútbol mundial de “abusar de su posición dominante” en la venta de tickets, según un comunicado.
“La FIFA ostenta el monopolio de la venta de entradas para el Mundial de 2026 y utilizó ese poder para imponer condiciones a los aficionados que jamás serían aceptables en un mercado competitivo. Para muchos, se trata de una experiencia única en la vida; un acceso justo y transparente a las entradas es fundamental”, señalaron.
FSE & Euroconsumers have filed a formal complaint with the @EU_Commission against @FIFAcom over 2026 @FIFAWorldCup ticketing.— Football Supporters Europe (@FansEurope) March 24, 2026
From excessive prices to opaque processes, fans are being exploited. We need action & deserve protection.
🔗 Full statement: https://t.co/S9QEhWd2zj pic.twitter.com/kzRezJtJRb
Entre los cuestionamientos, la organización indicó que las entradas más económicas para la final alcanzan los 4185 dólares, más de siete veces el valor mínimo registrado en el Mundial de Qatar 2022. Como contraste, mencionaron que los boletos más baratos para la final de la Eurocopa 2024 se ofrecieron a 95 euros (unos 100 dólares).
“Hacemos un llamamiento a la Comisión Europea para que intervenga de inmediato con medidas provisionales que pongan fin a estas prácticas abusivas antes de que comience el torneo”, declaró Marco Scialdone, jefe del departamento de litigios de Euroconsumers.
En su demanda, desde la FSE reclamaron, además, que la FIFA incurrió en “publicidad engañosa” luego de que la entidad futbolística anunciara entradas al precio de 60 dólares, pero que “eran tan escasas que prácticamente todas se agotaron antes de que se abriera la venta al público general”.
Además, cuestionaron el uso de precios dinámicos “sin límites ni transparencia”. “Algunas entradas aumentaron hasta un 25% entre fases de venta, sin que los compradores conocieran el valor final antes de iniciar el proceso”, señalaron.
De acuerdo con esa organización, “los aficionados gastan miles de dólares sin saber qué obtendrán” porque la ubicación de los asientos, los mapas del estadio e incluso los equipos que juegan no están garantizados al momento de la compra de las entradas.
Por último, criticaron el sistema de reventa oficial. Según indicaron, la FIFA desalienta plataformas externas y redirige a su propio mercado, donde tanto compradores como vendedores abonan una comisión del 15%, lo que encarece el precio final. “En una entrada de 800 dólares, la entidad percibe 240 dólares adicionales”, concluyeron.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
- 1
Precios de las entradas Argentina vs. Mauritania en la Bombonera, por un amistoso
- 2
Con rivales débiles por delante, la selección juega su verdadero partido en los entrenamientos, donde se define la lista
- 3
Real Madrid venció a Atlético de Madrid en la Liga de España y Diego Simeone sufrió en el Bernabéu
- 4
En una ráfaga, Boca puso en pausa sus problemas, volvió a ganar en la Bombonera y mira la Copa con otros ojos