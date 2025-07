El accidente de Diogo Jota: nuevas hipótesis darían un cambio inesperado en la investigación

La investigación del mortal accidente del jugador del Liverpool Diogo Jota y de su hermano Andre en la autopista española puede dar un giro inesperado tras el análisis de un experto en seguridad vial y presidente de la Asociación de Auditores de Seguridad Vial (Asevi).

Tras el accidente del jueves pasado, la Guardia Civil y las autoridades locales advirtieron que el alto flujo de tránsito y al estallido de una llanta del auto como las causas principales del lamentable hecho. Sin embargo, La Opinión de Zamora, del grupo Prensa Ibérica, dialogó con el experto en seguridad vial y presidente de la Asociación de Auditores de Seguridad Vial (Asevi), Javier López Delgado, que apuntó a múltiples factores que influyeron como la velocidad, el estado del asfalto de la autovía o de la barrera de protección de la mediana, precisó el diario español Sport.

Así quedó el auto de Diogo Jota tras el fatal choque.

“Si hubieran ido a 90 kilómetros hora probablemente no se hubiera matado. Parece muy claro que la velocidad era muy alta, por las huellas de frenada que dejó”, indicó el experto. López asegura que el asfalto “se ve muy claramente que tenía muchos errores”, que habrían repercutido a la adherencia del neumático. “Puede ser una casualidad, pero creo poco en las casualidades, cuando en un mismo kilómetro hay dos salidas de la calzada algo pasa”, precisó.

Sport señaló que el presidente de Asevi apunta a la barrera de contención existente en el tramo acondicionado para ser zona de paso de un sentido a otro de la autovía en caso de necesidad, junto al cual quedó parado y se incendió el vehículo tras la salida de la vía. En este caso, la barrera habría actuado como un obstáculo debido a su longitud y su ángulo no adecuado, al contrario de haber sido el objeto que protegiera ese tramo.

Los mensajes tras el fallecimiento

Mientras tanto, los medios españoles destacaron que “decenas de personas, entre ellas su agente Jorge Mendes, el primer ministro y el presidente portugueses, rindieron homenaje este viernes a Jota”, indicó la agencia AFP. Y agregó: “Antes de la apertura al público de la capilla ardiente en esta pequeña ciudad cercana a Porto (norte), donde ambos crecieron, sus allegados pudieron reunirse en privado y recibir la visita del jefe del Ejecutivo, Luis Montenegro, y del presidente Marcelo Rebelo de Sousa. El fútbol está realmente de luto. Diogo era un icono del talento que el fútbol portugués representa".

Los regalos de los fanáticos a la salida del estadio de Anfield. ap - PA

“En la víspera, Van Dijk acudió junto a varios de sus compañeros y el entrenador Arne Slot a la capilla ardiente en la que estaba reunida la familia del atacante del Liverpool. El viernes también acudieron el primer ministro y el presidente de Portugal, Luis Montenegro y Marcelo Rebelo de Sousa, además de personalidades del fútbol como su agente Jorge Mendes, el presidente del FC Porto, André Villas-Boas, y el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol”, indicó la agencia AFP.

Y agregó: “Desde Cardiff, en Gales, el emblemático grupo Oasis dedicó al jugador la canción ‘Live Forever’ durante el concierto que marcaba su regreso a los escenarios después de 16 años de inactividad”.

AFP dijo que en Liverpool, cerca del estadio de Anfield, donde se puso un libro de condolencias, decenas de seguidores de los Reds dejaron ramos de flores, globos en forma de corazón y bufandas con la inscripción “Descansa en paz, Diogo Jota”.

El club tomó varias decisiones tras la tragedia. Una fue posponer la reanudación de los entrenamientos. Previstos para el viernes con una primera serie de pruebas físicas, el regreso de los jugadores se retrasó hasta el lunes. La otra, según dijo el diario Record, el club inglés pagará los dos años de contrato que le restaban por cumplir a la familia de Diogo Jota. “La web especializada en salarios de futbolistas y finanzas de clubes, Capology, estima el salario base del astro portugués en unas 7.280.000 libras anuales”, indicó el diario Marca.

El funeral del futbolista y su hermano. afp - AFP

“Además, el jueves, en un comunicado ofrecido por el club, anunciaron el deseo de inmortalizar y retirar la camiseta con el dorsal número 20 que lució el portugués durante su etapa con los reds y que tantas alegrías dio a sus aficionados. El caprichoso destino quiso que justamente el Liverpool ganara este año su vigésima Premier League”, dijo el rotativo.

También se aseguró que el club inglés se haría cargo de los estudios de los hijos de Jopta, aunque esta versión no fue confirmada. Mohamed Salah, uno de los referentes del elenco campeón de la Liga Premier, envió un sentido mensaje tras la desaparición de su compañero. “Realmente no tengo palabras. Nunca pensé que habría algo que me asustara de volver a Liverpool”, escribió el jugador egipcio en sus redes sociales. Y agregó: “Los compañeros de equipo vienen y van, pero no así. Va a ser extremadamente difícil aceptar que Diogo no estará allí cuando volvamos”.

Salah es al referente del Liverpool, por lo que sus compañeros lo respetaban, pero la muerte de Jota lo destrozó. “Mis pensamientos están con su esposa, sus hijos, y por supuesto sus padres, que de repente perdieron a sus hijos. Los cercanos a Diogo y su hermano Andre necesitan todo el apoyo que puedan con seguir. Nunca serán olvidados”, sentenció Salah en medio de la tristeza.

Por Lisandro Abel Rengifo