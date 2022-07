El brutal codazo que recibió Gonzalo Montiel en el amistoso entre Sevilla y Tottenham

Nada hacía creer que podía desencadenarse un fuerte cruce. Sin embargo, en el entretiempo del amistoso entre Sevilla y Tottenham, disputado en el Suwon World Cup, de Corea del Sur, Gonzalo Montiel y Son Heung-Min fueron los protagonistas de una fuerte discusión que terminó con la intervención de ambos planteles. Es que a pocos minutos del final de esa etapa el futbolistas coreano del club inglés disputó un balón con el defensor argentino y se cubrió con el brazo izquierdo que impactó en la cara del ex lateral de River que terminó con la boca ensangrentada.

La jugada ocurrió a dos minutos del cierre del primer tiempo y no se advirtió la dureza del cruce, sin embargo, una vez que la cámara repitió la acción, la transmisión se quedó con Montiel, que sufrió un corte en la zona cercana a la boca y comenzó a sangrar. Tanto que tuvo que ser asistido por el cuerpo médico del conjunto español y tuvo que salir unos momentos del campo de juego para recuperarse.

Una vez que el árbitro finalizó los primeros 45 minutos, el defensor argentino fue directo a increpar a Son por cómo dejó el brazo para cubrir la posición. El ex River se le puso cara a cara al futbolista de Tottenham y se le pudo leer en los labios: “La c.... de tu madre”. Al coreano no le gustó nada el reclamo y empujó al argentino, lo que generó que jugadores de los dos planteles, suplentes y parte del staff técnico tuvieran que ingresar al campo de juego para separarlos.

Alejandro Papu Gómez y Lucas Ocampos se sumaron al enojo de Montiel y luego llegaron Erik Lamela y Cuti Romero para interponerse entre ambos, calmar a Montiel y que el tumulto no escalara. Lopetegui, técnico del Sevilla, metió varios cambios en el entretiempo y entre ellos salió el lateral ex River.

El cruce entre Son y Montiel; el defensor argentino terminó con la boca ensangrantada

En los medios ingleses aseguran que la forma en la que cubrió el balón el futbolista coreano de Tottenham, es porque los futbolistas de Sevilla entraron al partido pareciendo olvidar que era un amistoso, ya que “en varias acciones golpearon a las estrellas de los Spurs”.

Incluso, aseguran que Montiel estuvo en varias de esas situaciones y califican como “culpable particular” de la reacción de Son, ya que previamente al cruce con el futbolista coreano, había atacado imprudentemente a Ryan Sessegnon.

Más allá de la pelea entre Montiel y Son, el duelo terminó 1-1. En el comienzo del segundo tiempo, la estrella de Tottenham, Harry Kane, abrió el marcador, mientras que el croata Ivan Rakitić se encargó de marcar el empate final en uno de los encuentros de la gira por Asia que están llevando adelante ambos equipos.