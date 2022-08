Es delicado el estado de salud de la árbitra que fue cobardemente atacada por un jugador por la espalda

“Todos los días le aparece un dolor nuevo. Dalma depende de su familia y de su pareja para moverse, para bañarse”, contó esta mañana Mailén Vázquez, que además de ser amiga de Cortadi también es referí e incluso coordina a los árbitros en la liga local de Tres Arroyos. La víctima fue golpeada por un jugador el domingo.

La mujer indicó que su colega agredida por Cristian Tirone tiene “una marca grande en el cuello” y presenta “hormigueo en la cabeza y en la cara”. “No se puede ni mover. La está pasando bastante mal”, agregó Vázquez en diálogo con Radio con Vos.

Un futbolista agredió a una jueza de línea en medio del partido

“Todavía no se sabe las secuelas que le podrían haber quedado. Le notificaron que tuvo traumatismo de cráneo, pero le volvieron a hacer la tomografía”, contó la árbitra que dijo sentir “bronca e impotencia” por lo sucedido el último domingo.

Esa jornada, el Club Deportivo Garmense, al que pertenecía Tirone (el lunes fue desafectado de por vida de la institución) se enfrentó a Deportivo Independencia en el partido de Tercera División de la Liga Regional de Tres Arroyos. Cuando promediaban 15 minutos del segundo tiempo, y tras expulsar a un jugador local, la referí Cortadi recibió un golpe de puño por la espalda que impactó en su nuca, provocándole una caída al suelo y un fuerte impacto en uno de sus codos.

La palabra de Dalma

Situación procesal del violento jugador

Tirone fue aprehendido en el momento. La árbitra hizo la denuncia penal contra el agresor tras recuperarse parcialmente del hecho. Ayer, el fiscal de Tres Arroyos, Gabriel Lopazzo, solicitó al Juzgado de Garantías que el hombre fuera sometido a prisión preventiva efectiva.

Cristian Tirone, jugador de Deportivo Garmense que agredió a una árbitra de fútbol.

El ahora exjugador de 34 años está imputado por el delito de lesiones triplemente agravadas, por alevosía, por la condición de mujer de la víctima y por haberse cometido durante la realización de un espectáculo deportivo en concurso ideal.

En una audiencia realizada ante el fiscal, Tirone pidió “disculpas” y dijo que estaba “avergonzado y arrepentido” de lo sucedido el domingo.

La referí Vázquez contó que hace 14 años que dirige partidos y que “nunca me tocó semejante bestialidad”. Se refirió a Cortadi como una chica respetuosa, que pone mucho empeño en lo que hace. Si bien la joven agredida tiene otro trabajo, cumple con rigurosidad los entrenamientos, las clases y asiste a cada partido asignado.

“Por suerte, hay inclusión del arbitraje femenino y existe mucho respeto de los clubes y de los jugadores”, resaltó la jueza de campo, aún consternada por lo que está atravesando su amiga.

Tirone no podrá asistir a ningún espectáculo deportivo

Eduardo Aparicio, responsable de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide), confirmó hoy que Tirone fue “expulsado de por vida de los espectáculos deportivos”.

”Nosotros, con la Liga de Tres Arroyos y el club, lo expulsamos de por vida para que no pueda jugar ni tampoco acceder a un espectáculo deportivo”, subrayó Aparicio en una entrevista que concedió a Télam Radio. “Decirle jugador no le cabe a este individuo. Lo tomo como un delincuente que se anima a levantarla la mano a una mujer. No resiste calificativo”, añadió el funcionario deportivo.