De Enzo Fernández a Tulián: todas las coincidencias entre los dos golazos de la selección argentina a México
El juvenil cordobés abrió el marcador para la Sub 17 con una jugada idéntica a la que, tres años atrás, había ejecutado el mediocampista de la selección mayor
La selección argentina Sub 17 encontró en Ramiro Tulián la mejor forma de rendir homenaje al equipo campeón del mundo. En el partido de 16vos del Mundial que se disputó en Doha, el juvenil cordobés convirtió un gol cuya secuencia repitió, casi cuadro por cuadro, el de Enzo Fernández contra México en Qatar 2022: un tiro de esquina desde la izquierda del ataque, un derechazo potente y preciso, y la pelota clavándose en el ángulo más lejano del arquero rival.
La coincidencia es tan perfecta que el relato podría pertenecer a dos épocas distintas. En el duelo directo por los 16avos, el equipo dirigido por Diego Placente —el mejor clasificado de la etapa previa— enfrentó a México, el rival tercero en su grupo. Aunque Argentina impuso su jerarquía desde el arranque, el primer quiebre del partido llegó con el derechazo de Tulián, un chico formado en Belgrano de Córdoba que, por un instante, pareció calzarse los botines de Enzo.
Tras el córner ejecutado desde la izquierda, Tulián acomodó el cuerpo y remató de derecha, luego de controlar la pelota. El balón viajó hacia el ángulo izquierdo del arco mexicano, idéntico destino que había tenido el disparo de Fernández tres años atrás. El arquero azteca voló, como lo había hecho Guillermo Ochoa en 2022, pero no pudo evitar el gol.
La escena se repitió en el mismo país, ante el mismo rival, en un Mundial, y con una definición casi calcada. El gol no solo abrió el marcador: reforzó la idea de un equipo que absorbe el estilo y la mentalidad de sus mayores, y que empieza a escribir sus propias páginas con un ADN reconocible.
El gol de Enzo Fernández, en Qatar 2022
En diciembre de 2022, Argentina necesitaba vencer para sostener sus chances de clasificación a los playoffs. La obra de Enzo Fernández, tras una combinación que también nació de un córner desde la izquierda, se convirtió en un símbolo del renacer argentino en Qatar. Su disparo curvado, que entró en el mismo “rinconcito” inalcanzable para el arquero mexicano, quedó grabado como uno de los festejos icónicos del mundial.
Hoy, tres años después, ese gol encontró un espejo inesperado. Y fue un chico de 17 años quien se lo devolvió al fútbol argentino desde el mismo escenario donde la Scaloneta inició su camino hacia la gloria.
La Selección Argentina Sub 17 empató 2-2 con México en los 16avos de final del Mundial. El partido se resolvió en los penales, donde el equipo mexicano ganó 5-4.
