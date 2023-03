El PSG de Messi y Mbappé, tras la eliminación en la Champions League: la dirigencia convocó a una “reunión de urgencia” y crecen los interrogantes

escuchar

El cachetazo de Europa para París Saint-Germain es cada vez más potente. Por eso, tras la eliminación de la Champions League ante Bayern Múnich desencadenó una infinidad de cuestionamientos y todo parece derrumbarse. No hay billetera que pueda resolverlo. Es por eso que los medios del Viejo Continente aseguran que el dueño del club parisino, Nasser Al-Khelaïfi, convocó a una reunión de urgencia en la que los interrogantes son muchos y hasta ponen en duda a la continuidad del entrenador aun cuando restan ocho fechas para el final de la Liga francesa.

La tensión en el club es muy alta y todo apunta a Christophe Galtier. En este momento delicado los argumentos en su contra son varios: sólo se quedó con la lucha por el título doméstico, algo que ya resulta insuficiente, y hasta Luis Campos, el director deportivo del club y su principal defensor tuvo que bajar un día del palco al césped para ordenar cambios en el equipo. Tan fuerte fue el impacto negativo en la Champions que en los medios de Francia ya hablan de un sustituto y le apuntan a Thomas Tuchel, que podría regresar al club tres años después de su despido.

La frustración de Lionel Messi tras la eliminación del PSG en la Liga de Campeones FRANCK FIFE - AFP

El técnico alemán fue despedido a fines de 2020 después de llevar al conjunto parisino a la primera final de Champions de su historia y conseguir dos títulos de liga. Pese al final abrupto, Tuchel mantiene una estrecha relación con Nasser Al-Khelaïfi. Después de su adiós de París, el equipo fue eliminado en los octavos de final dos veces en forma consecutiva. Tras irse del PSG, Tuchel terminó firmando en la mitad de la temporada por Chelsea y se proclamó campeón de Europa.

El tiempo también le dio la razón en el gigante inglés. Tras su despedida de Stamford Bridge, con el título en la Champions con los ‘blues’ contra todo pronóstico, el equipo de Londres perdió la brillantez y tuvo que invertir una millonada para reconstruir el proyecto deportivo.

Christophe Galtier no continuaría como DT del PSG Andreas Schaad - AP

Por todo ello y según RMC Sport, Nasser Al-Khelaïfi ordenó una reunión de urgencia para hoy para empezar a tomar decisiones con la idea de “ordenar el club y darle un sentido al proyecto”. En esta reunión, estarán sus más estrechos colaboradores como Luis Campos o Antero Henrique. Muchos entienden que el dirigente qatarí también buscará escuchar la opinión de Kylian Mbappé.

La destitución de Galtier podría ser inmediata ya que Tuchel está sin trabajo en la actualidad y podría incorporarse de forma inmediata al club de París.

El incierto futuro de Mbappé

“¿Si me replanteo mi futuro? No, no... estoy tranquilo, lo único que me importa esta temporada es ganar la Liga y después veremos”, respondió Mbappé, en español, tras la eliminación de PSG en la Liga de Campeones. “Todos estamos decepcionados. Tenemos que seguir adelante, tenemos que pasar a otra cosa. Ellos (Bayern Múnich) tienen un equipo construido para ganar la Champions. Este es nuestro máximo, eso es todo. Nos cuestionaremos y volveremos a nuestro día a día en el campeonato”. Mbappé, camino a los 25 años, no logra hacer realidad su sueño de ganar la Champions con el PSG. La duda es si seguirá intentándolo en París o si decidirá cambiar de club.

El presidente del PSG, Nasser El-Khelaïfi, preocupado por el presente del equipo de París

Eliminado, también en los octavos de final, de la Copa de Francia, el único objetivo que le resta a París Saint-Germain para la temporada es ganar la Ligue 1, un campeonato que le queda pequeño teniendo en cuenta la jerarquía del plantel y que no sirve de aliciente ante la frustración europea.

Real Madrid, en su momento, ya mostró interés en sumar al atacante francés. A priori, Mbappé deberá continuar en la capital francesa después de haber renovado por dos años (y otro opcional) en mayo de 2022, pero todo puede ocurrir. Desde la dirigencia con fondos de Qatar se dieron cuenta de que el PSG debe centrar el proyecto en torno al delantero y “olvidarse” de las demás estrellas. El año pasado no pudieron brindarle un equipo competitivo por el condicionamiento generado por el Fair-Play Financiero, pero las posibles salidas de Lionel Messi y el brasileño Neymar le permitirían al club disponer de más recursos económicos para brindarle a Mbappé un equipo que lo potencie.

¿Qué ocurrirá con Messi?

Leo Messi continúa sin renovar su vínculo con el PSG y las sensaciones en la capital francesa son cada vez más distantes respecto al futuro del rosarino. En diciembre pasado, Messi llegó a un principio de acuerdo con Al Khelaïfi, pero faltaba darle forma y establecer la duración de su nuevo contrato. Sin embargo, esa firma se fue dilatando con el paso de los meses, por lo que su continuidad en París está cada vez más en duda, sobre todo después de la eliminación ante el club de Múnich.

En la mesa chica del PSG reflexionan si realmente vale la pena renovar la sociedad con Messi, el capitán del seleccionado nacional campeón del mundo. En caso de que no se concrete, liberaría una ficha importante de salario y eso le permitiría al director deportivo Luis Campos disponer de un mayor margen de maniobra para lograr fichajes de renombre en el mercado del verano europeo.

Lionel Messi no renovó su vínculo con PSG y su futuro no está resuelto Matthias Schrader - AP

Tanto Luis Campos como el PSG supeditaron la renovación de Sergio Ramos a su desempeño en la eliminatoria de Champions contra el Bayern de Múnich. El camero ha sido, sin duda, una de las pocas noticias positivas, por no decir la única, de un doble enfrentamiento que ha sacado a relucir las carencias de plantilla. Tanto en el partido de ida, en París, como en el de vuelta en Múnich, el defensa andaluz sacó a relucir su experiencia, imponiéndose en la mayoría de los duelos defensivos e incluso erigiéndose como la única amenaza ofensiva de los de Galtier.

Tampoco hay precisiones sobre el futuro del defensor español Sergio Ramos. Según el diario Marca, ningún dirigente del PSG se ha puesto en contacto con el excapitán de Real Madrid para negociar una eventual ampliación de contrato. El futbolista de 36 años entiende que se ganó la chance de negociar la renovación y la lesión de Presnel Kimpembe, que no volverá a actuar hasta noviembre, le abre las puertas para seguir en París.

El brasileño Neymar está lesionado en el tobillo derecho y continuaría en el PSG pese a que a los dirigentes se les acabó la paciencia

Después de su última lesión en el tobillo derecho, que lo mantendrá alejado de los campos de juego hasta la próxima temporada, al PSG se le habría terminado la paciencia con Neymar. Qatar lo puso a la venta en el último mercado estival, pero ningún club europeo pudo asumir el importante salario del brasileño. El escenario, ahora, es muy similar, ya que el jugador no contempla salir de París y los dirigentes deberán encontrar una fórmula para intentar convencerlo.

En julio pasado, el número 10 del PSG ejecutó automáticamente una cláusula de renovación hasta 2027 de forma unilateral, poniendo de manifiesto su intención de cumplir la totalidad del contrato. Meses después, en febrero, justo antes de la eliminatoria contra el Bayern, se habló de que Chelsea se había reunido con los parisinos para hablar de su fichaje, pero no fue confirmado. Con un tobillo lastimado, es difícil imaginar un escenario en verano en el que Neymar deje París.

