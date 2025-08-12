En qué canal Once Caldas vs. Huracán por la Copa Sudamericana 2025 hoy

El encuentro de ida de los octavos de final se disputa este martes desde las 19 (hora argentina) en Manizales con arbitraje de Ramón Abatti
Once Caldas de Colombia y Huracán se enfrentan este martes desde las 19 (hora argentina) en el estadio Palogrande de Manizales, Colombia, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 con arbitraje del brasileño Ramón Abatti Abel.
El encuentro se transmite en vivo por televisión a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
La previa de Once Caldas vs. Huracán
El conjunto cafetero accedió a los octavos tras eliminar en la reclasificación a San Antonio Bulo Bulo de Bolivia por un global de 7 a 0 -victorias 3 a 0 en la ida y 4 a 0 en la vuelta-. Su incursión en el certamen comenzó la primera ronda, previo a la etapa de grupos, en la que se impuso a Millonarios de su mismo país 1 a 0. Ya en la zona F fue escolta de Fluminense con 12 puntos gracias a cuatro triunfos y dos caídas. En el Clausura de Colombia, en contrapartida, marcha penúltimo con apenas dos unidades en cinco encuentros porque igualó dos veces y perdió otras tres.
El Globo, en tanto, esperó rival en esta instancia gracias a que lideró la zona C con holgura: sumó 14 puntos gracias a cuatro triunfos y dos igualdades y relegó por seis a América de Cali y Corinthians. La temporada del club del barrio porteño de Parque Patricios es muy buena, más allá de la habitual impaciencia de sus hinchas, porque fue finalista del Torneo Apertura -perdió la final con Platense 1 a 0- y en el Clausura está sexto luego de vencer consecutivamente a Boca Juniors y a Tigre por 1 a 0. Lo único negativo es que ya se despidió de la Copa Argentina.
Para el compromiso que abre la serie de octavos de la Copa Sudamericana el DT Frank Darío Kudelka no puede contar con Leonardo Sequeira y Matko Miljevic, habituales titulares, por sendas lesiones además del defensor Daniel Zabala.
Posibles formaciones
- Once Caldas: James Aguirre; Juan Cuesta, Jorge Cardona, Jáider Riquett, Juan Patiño; Iván Rojas, Luis Sánchez, Michael Barrios, Mateo García, Mateo Zuleta y Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Herrera.
- Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Leonel Pérez, Juan Bisanz, Luciano Giménez o Eric Ramírez, Rodrigo Cabral. DT: Frank Darío Kudelka.
En la antesala del partido, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 3.25 contra 2.66 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 2.95.
La revancha de la serie será el martes 19 de agosto en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El ganador avanzará a cuartos de final y se medirá ante el ganador del cruce que protagonizarán Independiente del Valle y Mushuc Runa, ambos de Ecuador.
