En qué canal pasan Aldosivi vs. San Martín de San Juan por el Torneo Clausura 2025 hoy

Aldosivi y San Martín de San Juan se enfrentan este sábado, desde las 17 (horario argentino) en el estadio José María Minella de Mar del Plata, por el Interzonal de la última fecha del Torneo Clausura 2025, la 16, con demasiadas cosas en juego: los dos están comprometidos con el descenso y uno caería a la segunda división este mismo fin de semana. El más expuesto de los dos es el Tiburón, mientras que el Santo además mirará de reojo lo que ocurra con Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra. Si no desciende tendrá premio extra: entrará a los octavos de final.

El encuentro que tendrá alta tensión futbolística se puede ver en vivo por televisión en ESPN Premium o seguir minuto a minuto en canchallena.com, sitio en el que están disponibles todas las tablas: posiciones del Clausura, Anual (por aquí se define una de las pérdidas de categoría y clasificación a las copas) y de Promedios (por aquí es la otra caída a la Primera Nacional).

San Martín de San Juan, Godoy Cruz y Aldosivi son los equipos más comprometidos con la pérdida de la categoría

Aldosivi vs. San Martín de San Juan: todo lo que hay que saber

Fecha 16 del Torneo Clausura 2025 - Grupo B

Día: Sábado 15 de noviembre de 2025.

Hora: 17 (horario argentino).

TV: ESPN Premium.

Streaming: Flow, DGO, Telecentro Play.

Estadio: José María Minella.

Arbitro: Nicolás Ramírez.

Aldosivi marcha 13° (sobre 15 equipos) en el Grupo A del Clausura y está comprometido con la pérdida de categoría porque es penúltimo en la Tabla de Promedios, además de 28° (sobre 30) en la Tabla Anual. Para salvarse necesita imponerse a su rival de turno que está último en la tabla de los coeficientes y 29° en la Anual.

Sin embargo, el conjunto que dirige Leandro ‘Pipi’ Romagnoli, tendrá doble premio si consigue quedarse en Primer División: jugará los octavos de final del Torneo Clausura 2025 (8°, con 19 puntos y mejor diferencia de gol que Sarmiento y Gimnasia de La Plata), condición que perderá en caso contrario liberando un lugar para el equipo que se ubique 9° en el Grupo B, del que participa.

A su vez, el Santo sanjuanino debe mirar de reojo a su vecino mendocino Godoy Cruz, que en simultáneo recibe a Deportivo Riestra y también está obligado a ganar para no descender. Si logra quedarse con los tres puntos el Tomba puede forzar un desempate con San Martín.

Cómo ver online Aldosivi vs. San Martín de San Juan

El partido está programado para este sábado a las 17 (horario argentino) en el estadio José María Minella y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, por su parte, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

Ambos clubes se enfrentaron en la fecha 16 del Torneo Apertura 2025 con triunfo del Tiburon por 3 a 0 como visitante.