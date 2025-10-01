En qué canal pasan Argentina vs. Australia por el Mundial Sub 20 Chile 2025 hoy

La selección argentina Sub 20 se mide con Australia, este miércoles desde las 20 (horario argentino), con la intención de volver a sumar en el Campeonato del Mundo de la categoría que se desarrolla en Chile, por la fecha 2 del Grupo D. Con un punto, es decir, con al menos un empate, se asegurará un lugar en los octavos de final. El detalle de este encuentro y todos los del certamen se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com.

El conjunto dirigido por Diego Placente ya ganó en el estreno, por 3 a 1 ante Cuba con dos goles de Alejo Sarco, quien milita en Bayer Leverkusen, y el restante de Ian Subiabre, de River. Es uno de los candidatos a quedarse con el título que no consigue desde hace 18 años.

El seleccionado argentino ganó en el debut y un empate le alcanzará para instalarse en octavos de final Andre Penner� - AP�

Argentina vs. Australia: cómo ver online

El encuentro se disputa este miércoles en Valparaíso, Chile, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de Telefé y DSports, el canal deportivo de DirecTV. Por su parte, quienes cuenten con Flow y Telecentro Play, pueden sintonizar el primero a través de las plataformas digitales, lo mismo que los clientes de DGO, quienes también tienen disponible DSports. En todos los casos se requiere una suscripción activa. Por otro lado, el encuentro se puede seguir en Mitelefe.com y minuto a minuto en canchallena.com.

Argentina vs. Australia: todo lo que hay que saber

Mundial Sub 20 Chile 2025 - Primera Etapa - Grupo D - Fecha 2

Día: Miércoles 1° de octubre de 2025.

Miércoles 1° de octubre de 2025. Hora: 20 (hora argentina).

20 (hora argentina). Estadio: Elías Figueroa Brander (Valparaíso, Chile).

Elías Figueroa Brander (Valparaíso, Chile). Árbitro: José María Sánchez (España).

José María Sánchez (España). TV: Telefé y DSports.

Telefé y DSports. Streaming: Mi Telefé, DGO, Telecentro Play y Flow.

Mi Telefé, DGO, Telecentro Play y Flow. Minuto a minuto: canchallena.com.

Para este partido, el entrenador Diego Placente no podrá contar con el defensor Santiago Fernández porque fue expulsado en el primer juego y su reemplazante sería Julio Soler. El delantero Gianluca Prestianni, el jugador de mayor renombre del plantel, sumaría sus primeros minutos tras haberse incorporado al equipo poco antes del debut. Ian Subiabre pelea el puesto con Santino Andino.

Los oceánicos, por su parte, comenzaron la Copa del Mundo con una derrota ante Italia 1 a 0 y necesitan sumar para salir del último puesto que comparten con los cubanos. Incluso aún cayendo contra la Argentina, llegarán a la última jornada con posibilidades de meterse en la próxima etapa.

El equipo dirigido por Trevor Morgan accedió a la cita ecuménica como ganador de la Copa Asiática Sub-20 y disputa un Mundial después de 12 años. A principios del 2000 era un habitual competidor y, también, favorito al título. Actualmente, su principal figura es Paul Okon-Engstler, mediocampista nacido en Bélgica mientras su padre, exfutbolista y con pasado en la selección australiana, militaba en Oostende.

Posibles formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro o Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro o Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente. Australia: Steven Hall; Joshua Inserra, Sebastián Esposito, Panagiotis Kikianis, Fabia Vincenzo Talladira; Daniel Bennie, Rhys Marlon Youlley, Paul Okon, Alexander Badolato; Luka Jovanovic y Musa Tuoré. DT: Trevor Morgan.

El otro encuentro del grupo lo disputarán Italia vs. Cuba el mismo día, también en Valparaíso, pero a las 17 (hora argentina).

Resultados, fixture y tabla de posiciones del grupo D del Mundial Sub 20

Fecha 1

Italia 1-0 Australia.

Cuba 1-3 Argentina.

Fecha 2

Italia vs. Cuba - Miércoles 1° de octubre a las 17 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Argentina vs. Australia - Miércoles 1° de octubre a las 20 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Fecha 3