Partidos de la selección argentina: cuándo se juega la Finalissima y todas las fechas de los amistosos

Tras clasificarse al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, la selección argentina no tendrá competencia oficial en lo que resta del año. Por este motivo, ya planifica amistosos para cada fecha FIFA y confirmó dos para octubre: jugará el 10 ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami y el 13 frente a Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago, dos rivales que no disputarán la Copa del Mundo.

Luego, en la doble fecha FIFA de noviembre, programada para disputarse entre el 10 y el 18, los destinos de la Argentina serán Angola e India. En el continente africano, aunque no está oficializado, el rival sería el país anfitrión, en el estadio Nacional 11 de noviembre de Luanda; mientras que en territorio indio los oponentes podrían ser Estados Unidos o Qatar, con chances concretas de que se juegue en el estadio Jawaharlal Nehru.

Ya en 2026, el plantel albiceleste se reencontrará en marzo, entre el 23 y el 31, para jugar la Finalissima ante España. El torneo en cuestión pone cara a cara a los últimos campeones de la Copa América y la Eurocopa, y está pendiente desde 2024. De jugarse (el único impedimento sería que la Furia Roja tenga que jugar el repechaje), sería la última prueba de fuego de ambos equipos antes de presentar la lista de convocados para jugar el Mundial. La sede aún no se dio a conocer, pero será neutral.

Lionel Messi y Lamine Yamal, la leyenda del fútbol y quien está llamado a ser su heredero, se enfrentarán en la Finalissima

Luego, en la última tanda de amistosos antes de la Copa del Mundo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni disputaría dos encuentros de preparación, probablemente ya con el plantel definido para intentar defender el título obtenido en Qatar 2022. El primero sería frente a México y el restante contra Honduras. Ambos se llevarían a cabo en Estados Unidos, con el Allegiant Stadium de Las Vegas como una posible sede.

Los partidos de la selección argentina antes del Mundial 2026

Argentina vs. Venezuela - Amistoso internacional - Viernes 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos (horario a confirmar).

