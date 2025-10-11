En qué canal pasan Argentina vs. México por el Mundial Sub 20 Chile 2025 hoy

La selección argentina Sub 20 se enfrenta este sábado a México, con la ilusión de dar un paso más hacia el sueño de volver a pelear el título en un Mundial juvenil. Es que, si bien es la más ganadora de la historia en la categoría, no lo obtiene desde 2007, aquella vez con Sergio ‘Kun’ Agüero como máxima figura. El encuentro, correspondiente a los cuartos de final de Chile 2025, inicia a las 20 (horario argentino), se puede ver en vivo por DSports y Telefé o seguir minuto a minuto en canchallena.com.

Así, un nuevo capítulo de la rivalidad Argentina vs. México (potenciada por el triunfo albiceleste en la fase de grupos del mundial de mayores de Qatar 2022) se escribirá este fin de semana: “México juega muy bien. Es un partido dificilísimo porque son dos selecciones que juegan, va a ser difícil como todos cuartos”, aseguró el DT argentino Diego Placente, campeón juvenil como jugador en Malasia 1997.

El último enfrentamiento Sub 20 entre México y Argentina en un Mundial fue en la fase de grupos de Colombia 2011, con victoria 1-0 de la albiceleste. El de este sábado será el cuarto encuentro histórico, con dos triunfos para los argentinos y uno para el Tri.

La Argentina ganó de punta a punta el Grupo D, tras imponerse con sólidas actuaciones a Cuba 3 a 1, Australia 4 a 1 e Italia 1 a 0. Luego, goleó a Nigeria 4 a 0 en octavos de final.

Argentina Sub 20 vs. México Sub 20: todo lo que hay que saber

Cuartos de final del Mundial 2025.

Día: Sábado 11 de octubre.

Hora: 20 (horario argentino.

Estadio: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago, Chile.

Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos).

Argentina Sub 20 vs. México Sub 20: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 20 (horario argentino) en Valparaíso, Chile, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y Telefé. Quienes cuenten DGO pueden sintonizar ambos canales, mientras que aquellos que tengan Flow y Telecentro Play podrán encontrar solo el segundo, que a la vez está disponible en la plataforma digital Mitelefe.com. Salvo para el último caso, se necesita tener una suscripción activa, ser cliente de un cableoperador. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

DSports (DGO).

Telefé (DGO, Flow, Telecentro Play, Mitelefe.com).

Minuto a minuto: canchallena.com.

La albiceleste es la más ganadora de esta competencia, con seis títulos, pero la última vez que lo consiguió fue en 2007, por lo que busca cortar con esa racha adversa y que vuelva la alegría en los seleccionados juveniles. Pese a tener bajas considerables, de mucho peso, como Franco Mastantuono y Claudio Echeverri, a quienes no cedieron sus clubes europeos, el DT Placente cuenta con un equipo competitivo para dar pelea.

Posición de la selección argentina, Mundial por Mundial

Túnez 1977: No participó.

Japón 1979: Campeón.

Australia 1981: 9ª -fue tercera en el grupo D y no clasificó a cuartos de final-.

México 1983: 2ª -perdió la final con Brasil 1 a 0-.

Unión Soviética 1985: No participó.

Chile 1987: No participó.

Arabia Saudita 1989: 7ª -se ubicó segunda en el grupo D por detrás de Irak y perdió en cuartos de final con Brasil 1 a 0-.

Portugal 1991: 14ª -quedó última en el grupo A y no avanzó a cuartos de final-.

Australia 1993: No participó.

Qatar 1995: Campeón.

Malasia 1997: Campeón.

Nigeria 1999: 16ª -fue tercera en el grupo B y cayó 4 a 1 con México en octavos de final-.

Argentina 2001: Campeón.

Emiratos Árabes Unidos 2003: 4ª -accedió a las semifinales y perdió con Brasil 1 a 0-.

Países Bajos 2005: Campeón.

Canadá 2007: Campeón.

Egipto 2009: No participó.

Colombia 2011: 8ª -cedió ante Portugal en cuartos de final por penales 5 a 4, tras igualar 0 a 0-.

Turquía 2013: No participó.

Nueva Zelanda 2015: 20ª -fue tercera en el grupo B y no superó la primera etapa-.

Corea del Sur 2017: 17ª -se ubicó tercera en el grupo A y no avanzó a octavos de final.

Polonia 2019: 12ª -fue eliminada por Mali en octavos de final por penales 5 a 4, tras empatar sin goles-.

Indonesia 2021: edición cancelada por la pandemia de Covid-19.

Argentina 2023: 9ª -eliminada en octavos de final por Nigeria 2 a 0-.