En qué canal pasan Argentina vs. Paraguay por el Sudamericano Sub 20 2025 hoy

La Argentina Sub 20 se enfrenta este domingo a Paraguay, desde las 21.30 (horario argentino), por la quinta y última fecha del Hexagonal Final del Sudamericano que se juega en Venezuela y que ya entregó cuatro boletos clasificatorios al Mundial de la categoría que se llevará a cabo en Chile en septiembre. El partido, tiene un condimento más que especial: si la albiceleste se impone y Brasil no hace lo propio con la Roja en el turno anterior o si, en todo caso, ambos vencen pero la Argentina logra mejor diferencia de gol, se consagrará después de 10 años. La última vez que un equipo juvenil albiceleste celebró en este torneo fue en la edición de Uruguay 2015. El encuentro se puede seguir en vivo solamente en un canal de televisión o minuto a minuto en canchallena.com.

En el país hubo una única opción para seguir el Sudamericano Sub 20 en la pantalla chica y es la misma que rige este domingo: es el canal DSports, de DirecTV, y de su plataforma de streaming DGO. Para todas las opciones se requiere ser cliente. Los interesados en suscribirse a DGO deben acceder a la web oficial www.directvgo.com/ en la que están las distintas opciones de planes, desde el básico hasta el full, con detalles de costos y servicios.

Argentina vs. Paraguay: todo lo que hay que saber

Fecha 5 del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20 2025.

Día : Domingo 16 de febrero.

: Domingo 16 de febrero. Hora : 21.30 (horario argentino).

: 21.30 (horario argentino). Estadio : José Antonio Anzoátegui.

: José Antonio Anzoátegui. Árbitro: A definir.

Argentina vs. Paraguay: cómo ver online

El encuentro se disputa este domingo a las 21.30 (horario argentino) en Puerto La Cruz, Venezuela, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador para ver el partido. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

DGO - DSports.

El DT Diego Placente armó un equipo que responde más allá de la rotación de los nombres Matias Delacroix - AP

La corona de este Sudamericano Sub 20 se la dirimirán dos rivales clásicos: la Argentina y Brasil, aunque en encuentros diferentes. Ambos llegan a esta jornada con el mismo puntaje en la tabla del hexagonal, pero la Verdeamarela tiene mejor diferencia de gol (+4 contra +3). Por eso, en caso de ganar ambos en sus respectivos compromisos (Brasil enfrenta a Chile desde las 18.30, a continuación de Colombia y Uruguay, que se miden a las 16), el título se definirá en favor del que haya festejado más en esta parte del campeonato. El jueves, la Argentina y Brasil se midieron por la cuarta fecha y si bien los conducidos por Diego Placente dominaron todo el partido, la Verdeamarela aprovechó la única chance de gol concreta que tuvo y celebró la igualdad a 13′ del final. El resultado generó que justamente no se haya conocido al campeón en ese partido (quien ganaba se adjudicaba el campeonato debido a que en caso de igualdad en la tabla final este domingo, el primer criterio de desempate hubiera sido el resultado del partido entre sí).

Por otro lado, el torneo ya develó el misterio del que tal vez era el principal objetivo de todos los equipos en el inicio de la competencia: los cuatro clasificados al Mundial de la categoría que se llevará a cabo desde septiembre en Chile. Se trata de Brasil, la Argentina, Colombia y Paraguay. Uruguay, por ya no poder superar el quinto lugar del Hexagonal Final mirará la Copa del Mundo desde afuera, por lo cual, no tendrá posibilidades de defender el título que logró en 2023 en la edición que se llevó a cabo en la Argentina. La Roja chilena, colista en la previa de la última fecha, igual estará en el Mundial, pero por su condición de anfitriona.

Resultados del último Sudamericano Sub 20

El último Sudamericano Sub 20 se llevó a cabo en Colombia durante el año 2023. El campeón fue Brasil, que estiró su hegemonía como el máximo ganador de la historia del certamen al levantar el trofeo por 12° vez, tras derrotar a Uruguay por 2 a 0 en la última jornada, a la que ambos llegaban con chances de consagrarse. La Argentina, por su parte, no se clasificó al Hexagonal Final, aunque finalmente fue elegida como sede del Mundial Sub 20 de ese año, al que se clasificó como anfitriona y quedó eliminada en octavos de final.

