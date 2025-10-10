En qué canal pasan Argentina vs. Venezuela por un amistoso internacional hoy

La selección argentina se enfrenta a Venezuela este viernes desde las 21 (horario argentino) en el primero de los dos amistosos pautados para esta fecha FIFA de octubre que continuará el martes con un juego ante Puerto Rico, ambos en Estados Unidos. El equipo albiceleste, que viene de ganar las eliminatorias sudamericanas, sabe que todo lo que se haga de acá en adelante será para pulir detalles de cara al Mundial 2026 en el que intentará defender el título que ganó en Qatar 2022. El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé, o seguir minuto a minuto en canchallena.com.

Es probable además, que el DT Lionel Scaloni decida utilizar en la formación inicial a varios de los jugadores que habitualmente no tienen tanto rodaje y también a los nuevos, a los que atraviesan su primera o primeras convocatorias. Incluso, a pocas horas del partido con la Vinotinto se rumorea que Lionel Messi directamente podría ser desafectado para irse a jugar con Inter Miami este sábado.

El talentoso y fino Nico Paz estaría de arranque en la formación de la Argentina este viernes Manuel Cortina - LA NACION

Argentina vs. Venezuela: cómo ver online

El encuentro se disputa este viernes en Miami, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé, como así también por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play y Mitelefe.com. Por su parte, quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere tener una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports (DGO, Flow y Telecentro Play).

Telefé (DGO, Flow y Telecentro Play).

TyC Sports Play.

Mitelefe.com.

Minuto a minuto: canchallena.com.

El martes el entrenador Lionel Scaloni dejó en claro que la base del plantel para la Copa del Mundo está definida y que solo restan unos pocos lugares que se decidirán en los amistosos que afrontará en lo que resta del año y el siguiente. En ese contexto, explicó que probarán jugadores y en el juego venidero, más allá de que en la formación inicial estarán los habituales titulares, es probable que tengan minutos futbolistas sin demasiada participación en el proceso.

Venezuela, por su parte, recibió recientemente el duro revés de quedarse afuera de la cita ecuménica, situación que derivó en la eyección del cargo de DT de Fernando Batista. Sin lugar en el repechaje para pelear por un boleto para ser mundialista por primera vez en su historia, la selección venezolana inicia un proceso de recambio con Oswaldo Vizcarrondo -exjugador de Rosario Central, Olimpo de Bahía Blanca y Lanús- al frente del plantel.

La última vez que la Argentina y Venezuela se enfrentaron fue el 4 de septiembre, por la penúltima fecha de las Eliminatorias, con triunfo del local por 3 a 0 con un doblete de Lionel Messi y otro gol de Lautaro Martínez.