En qué canal pasan Atlético Tucumán vs. River por el Torneo Clausura 2025 hoy

Atlético Tucumán y River Plate se miden este sábado en el estadio José Fierro del Jardín de la República, en un partido correspondiente a la fecha 9 del Grupo B del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos buscan los tres puntos: el local para mantenerse en zona de clasificación a octavos de final y el visitante para no perder el invicto y el liderazgo, pese a que tiene la atención localizada en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, la próxima semana ante Palmeiras en Brasil.

El partido está programado para las 21.15 con arbitraje de Facundo Tello. Se puede ver en vivo por televisación a través de TNT Sports o seguir minuto a minuto en canchallena.com.

Marcelo Gallardo debe dosificar la energía de su equipo, que atiende tres frentes de competencias JUAN MABROMATA� - AFP�

El Decano necesita recuperarse. Perdió los últimos dos partidos (1 a 0 vs. Gimnasia de La Plata y 2 a 0 vs. Newell’s), aunque se mantiene en el octavo lugar de su zona con ocho puntos, misma cantidad que Platense, Sarmiento, San Martín de San Juan e Instituto de Córdoba, pero con mejor diferencia de gol.

El Millonario, por su parte, afrontará este partido con suplentes para resguardar a los titulares de cara a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, tras la derrota por 2 a 1 como local. Se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones con 18 unidades y viene de ganarle 2 a 1 a Estudiantes.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 9 de marzo de 2025, por la novena jornada del Apertura. En aquella oportunidad, en Buenos Aires, River se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol de Facundo Colidio. El antecedente más reciente en Tucumán, en tanto, es del 14 de febrero de 2024, en un partido correspondiente a la Copa de la Liga Profesional que terminó en empate 0 a 0.

Atlético Tucumán vs. River: todo lo que hay que saber

Fecha 9 del Grupo B del Torneo Clausura 2025.

Día : Sábado 20 de septiembre.

: Sábado 20 de septiembre. Hora : 21.15.

: 21.15. Estadio : Monumental José Fierro.

: Monumental José Fierro. Árbitro: Facundo Tello.

Atlético Tucumán vs. River: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 21.15 en Tucumán y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.44 contra los 3.60 que se repagan por un hipotético triunfo de Atlético Tucumán. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.04.