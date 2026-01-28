En qué canal pasan Boca vs. Estudiantes por el Torneo Apertura 2026 hoy

Este miércoles, desde las 22.15, Estudiantes y Boca se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Pablo Echavarría, se disputa en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Pincha empató 1 a 1 con Independiente en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini el fin de semana pasado. El tanto del local fue convertido por Luciano Cabral; mientras que Fabricio Pérez anotó para el Rojo. Con dicha igualdad quedó noveno en la clasificación general. El objetivo del equipo dirigido por Eduardo Domínguez es ganar títulos por cuarto año consecutivo.

En un partido trabado, por la primera fecha del Apertura 2026, Estudiantes empató 1 a 1 con Independiente Fotobaires / Facundo Morales

En tanto el xeneize, que esta semana anunció la llegada estelar de Santiago Ascacíbar, justamente, desde Estudiantes, pretende seguir sumando de a tres mientras pule detalles de funcionamiento de cara a lo que se viene, ya que volverá a jugar la Copa Libertadores tras dos años de ausencia. En la primera jornada de este certamen derrotó a Deportivo Riestra por la mínima diferencia con un gol de Lautaro Di Lollo. Gracias a esto, está momentáneamente en el cuarto lugar de la tabla de posiciones de su zona.

Estudiantes vs. Boca: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 19 y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.91 contra los 3.15 que se repagan por un hipotético triunfo de Estudiantes. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.80.

Las casas de apuestas ponen a Boca como favorito al triunfo en el encuentro ante Estudiantes Manuel Cortina

Posibles formaciones