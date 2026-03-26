En qué canal pasan Bolivia vs. Surinam por el Repechaje al Mundial 2026 hoy

Este jueves, desde las 19 (horario argentino), Bolivia y Surinam se enfrentan en el marco de la semifinal del repechaje “FIFA 2″, uno de los dos intercontinentales, para el Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del iraní-australiano Alireza Faghani, se disputa en el estadio BBVA de Monterrey, México, y se puede ver en vivo por TV a través de DSports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Verde finalizó en el séptimo puesto de las eliminatorias sudamericanas. Cosechó 20 puntos, 17 de ellos como local, en la altura, incluyendo el triunfo de la última fecha ante Brasil por 1 a 0. Así dejó sin chances de pelear por un lugar en la Copa del Mundo a Venezuela, Perú y Chile. Solo participó de Estados Unidos 1994, cuando tenía en el plantel al histórico Marco ‘Diablo’ Etcheverry, considerado como el mejor futbolista boliviano de todos los tiempos.

Óscar Villegas, DT de Bolivia, quiere regresar a su nación a un Mundial después de 32 años AIZAR RALDES - AFP

El seleccionado surinamés, por su parte, fue uno de los mejores segundos del certamen clasificatorio de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). En su zona fue escolta de Panamá y superó en la tabla a Guatemala y El Salvador. Mantiene viva la ilusión de disputar un Mundial por primera vez de la mano de su máxima figura, Joel Piroe, que juega en Leeds United de la Premier League de Inglaterra.

Bolivia vs. Surinam: cómo ver online

El encuentro se disputa este jueves en México y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

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Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Bolivia corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a la final del repechaje FIFA 2, en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.43 contra los 3.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Surinam. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.40.

Las casas de apuestas ponen a Bolivia como favorito al triunfo en el encuentro ante Surinam AIZAR RALDES - AFP

Posibles formaciones