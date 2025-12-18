Finalissima: día, horario y sede de Argentina vs. España

La Finalissima entre la Argentina y España se oficializó este jueves, luego de varios idas y vueltas por cuestiones deportivas, logísticas y de postura de los dos seleccionados más importante de la actualidad según el ranking de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

El encuentro se disputará el el viernes 27 de marzo a las 15 (hora argentina) en el estadio Lusail de Doha, Qatar, el mismo donde hace tres años la albiceleste se coronó campeona del Mundial Qatar 2022 y sumó su tercera estrella en la historia.

El encuentro se disputará en la primera fecha FIFA del 2026 para encuentros internacionales. Probablemente, ambos equipos jugarán luego un amistoso, por lo que será el penúltimo partido que tendrán antes de que los entrenadores Lionel Scaloni y Luis De la Fuente confeccionen el plantel de 26 jugadores para la Copa del Mundo.

Después de la Finalissima, la Argentina y España podrían enfrentarse en 16avos de final de la cita ecuménica, es decir en la primera ronda de eliminación directa. Eso ocurrirá si la albiceleste lidera el Grupo J y la Furia Roja es segunda en el H, o viceversa. En caso de ambos lograr el primer lugar, no se medirán hasta en una hipotética final.

La selección argentina y España jugarán la Finalissima por haberse consagrado en la Copa América y Eurocopa, respectivamente

Ambos países se enfrentaron 14 veces en la historia con seis victorias por lado y dos igualdades. La particularidad es que 13 encuentros fueron amistosos y solo uno fue por un torneo oficial. Se trató del primer cruce entre sí, en el Mundial de Inglaterra 1966, y ganó la albiceleste 2 a 1 con anotaciones de Luis Artime. La última vez que se vieron las caras fue en 2018 con goleada de la Furia roja 6 a 1.

Cómo se clasificaron a la Finalissima

El equipo albiceleste fue campeón de América en 2024 por segunda vez consecutiva y 16ª en total al derrotar a Colombia por 1 a 0 en la final con gol de Lautaro Martínez. Se coronó invicto con cinco victorias y un empate con posterior triunfo en la tanda de penales. Anotó nueve goles y recibió apenas uno. Su máximo artillero fue el ‘Toro’ Martínez con cinco conquistas.

España, por su parte, hizo lo propio en la Eurocopa del Viejo Continente, en lo que fue la cuarta consagración de su historia. Se quedó con el título en Alemania luego de una victoria por 2 a 1 sobre Inglaterra, que quedó como subcampeona por segunda edición consecutiva, en el estadio Olímpico de Berlín. Los tantos del ganador fueron convertidos por Nico Williams y Mikel Oyarzabal, mientras que Cole Palmer empató transitoriamente para los Tres Leones.

La historia del trofeo intercontinental

La Finalissima es la sucesora de la extinta Copa Artemio Franchi. La primera edición bajo el nuevo nombre se disputó el 1° de junio de 2022, en la previa del Mundial de Qatar. El equipo dirigido por Lionel Scaloni aprovechó el mal momento de la Azzurra y se consagró campeón tras ganar 3 a 0 con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala.

La Copa Artemio Franchi tuvo apenas dos ediciones en 1985 y 1993. En la primera, el 21 de agosto de 1985, Uruguay y Francia se enfrentaron en el Parque de los Príncipes de París y el trofeo se lo quedó el local tras ganar por 2 a 0 con goles de Dominique Rocheteau y José Touré.

En 1993, en tanto, se vieron las caras la Argentina y Dinamarca. El partido se disputó en el estadio José María Minella de Mar del Plata el 24 de febrero y finalizó 1 a 1 por los tantos de Néstor Craviotto en contra y Claudio Caniggia. Sin embargo, el conjunto albiceleste se quedó con la victoria por penales y fue el último título de Diego Armando Maradona con la selección argentina.