Fixture de Argentina en el Mundial 2026

La selección argentina anhela retener la corona que logró en el Mundial Qatar 2022 en la edición de Estados Unidos-México-Canadá 2026 y, así, unirse a Italia y Brasil como los únicos países capaces de conseguir un bicampeonato en 1934-1938 y 1958-1962, respectivamente.

El sorteo, que se realizó en Washington, diagramó el camino que debería transitar para hacer historia. En la primera etapa, competirá en el Grupo J, en el que es cabeza de serie, y debutará frente a Argelia el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Argelia será el primer rival de la selección argentina en el Mundial 2026 NurPhoto - NurPhoto

Sus otros dos encuentros serán en Dallas, en el AT&T Stadium. Por la segunda jornada se medirá con Austria el lunes 22 de junio a las 14 mientras que cerrará su fixture contra Jordania el sábado 27 de junio a las 23.

Fixture de la selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

Jordania vs. Argentina – Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.

En caso de lograr el primer o segundo puesto en la tabla de posiciones de su zona o ser uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos, la albiceleste avanzará a 16avos de final, instancia que se agregó en el nuevo formato de juego con 48 participantes. Si se ubica cuarta, quedará eliminada y concluirá su participación.

De acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial es que se decidirá su rival en la primera ronda de eliminación directa y, también, la sede en la que se presentará. Si gana el Grupo J, enfrentará al segundo de la zona H en el Hard Rock Stadium de Miami mientras que en caso de ser segundo, chocará contra el líder de esa misma zona que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Argentina y España estarán cara a cara por primera vez en la Finalissima 2025, pero pueden cruzarse también en el Mundial

Si termina tercera y es una de las ocho mejores entre todas las zonas, la Argentina enfrentaría a un líder del grupo B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero y, también, de los otros elencos que sean terceros de zona. En la B competirán Canadá, Qatar, Suiza y el ganador del repechaje A de Europa (Italia, Bosnia, Gales o Irlanda del Norte); en la D lo harán Estados Unidos, Paraguay, Australia y el vencedor del repechaje C (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo); en la G Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda; en la K Portugal, Uzbekistán, Colombia y el ganador del repechaje intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo); y en la L Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

La selección argentina es la tercera máxima ganadora de la historia de la Copa del Mundo. Antes, la albiceleste levantó dos veces el trofeo más deseado de este deporte y fue en 1978, edición que organizó, y México 1986.