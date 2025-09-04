En qué canal pasan Colombia vs. Bolivia por las eliminatorias sudamericanas 2026 hoy

Este jueves, desde las 20.30 (horario argentino), Colombia y Bolivia se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio, se disputa en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El seleccionado cafetero quiere quedarse con uno de los tres cupos directos vacantes para la próxima Copa del Mundo (los tres restantes ya están en manos de la Argentina, Ecuador y Brasil). Actualmente está sexto en la tabla de posiciones con 22 puntos y mantiene una racha negativa de seis partidos consecutivos sin triunfos. En la última jornada empató 1 a 1 con la selección argentina como visitante por los goles de Luis Díaz -C- y Thiago Almada -A-.

Colombia no pudo con la selección argentina en la última fecha y se alejó de los primeros puestos Gustavo Garello - AP

La Verde, por su parte, mantiene viva la ilusión de volver a disputar un Mundial luego de más de 30 años (su última participación fue en Estados Unidos 1994, cuando quedó eliminada en la etapa de grupos). Hasta el momento se mantiene en el octavo lugar con 17 unidades, producto de cinco victorias, dos empates y nueve derrotas. Viene de ganarle a Chile por 2 a 0 con tantos de Miguel Terceros y Enzo Monteiro.

En el último enfrentamiento entre ambos, por la primera vuelta de las Eliminatorias en curso, Bolivia ganó por la mínima diferencia con un gol de Terceros.

Colombia vs. Bolivia: cómo ver online

El encuentro se disputa este jueves en Barranquilla, Colombia, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma para la cual se requiere tener una suscripción activa. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

DGO - DSports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Colombia corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.13 contra los 31.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Bolivia. El empate, por su parte, cotiza cerca de 11.00.