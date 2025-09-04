En qué canal pasan Paraguay vs. Ecuador por las eliminatorias sudamericanas 2026 hoy

Este jueves, desde las 20.30 (hora argentina), Paraguay y Ecuador se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del brasileño Raphael Claus, se disputa en el estadio Defensores del Chaco de Asunción y se puede ver en vivo por TV a través de DSports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Albirroja pretende quedarse con uno de los tres cupos directos vacantes para la próxima Copa del Mundo. Hasta el momento se ubica en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 24 puntos, misma cantidad que Uruguay pero con peor diferencia de gol (+3 contra +7). En la última jornada perdió por la mínima diferencia con Brasil, como visitante, por un gol de Vinicius Jr.

Paraguay no pudo con Brasil en la fecha pasada y quedó a las puertas de clasificarse al Mundial 2026 Andre Penner - AP

En tanto el seleccionado dirigido por Sebastián Beccacece es, junto a la Argentina y la Verdeamarela, uno de los tres que ya se clasificó al Mundial en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Está segundo con 25 unidades al igual que el combinado brasileño, pero se mantiene como escolta del conjunto albiceleste por tener mejor coeficiente de tantos. Viene de empatar 0 a 0 con Perú como visitante.

En el último enfrentamiento entre ambos, por la novena fecha de las Eliminatorias en curso, fue el 10 de octubre del año pasado: empataron 0 a 0 en Quito.

Paraguay vs. Ecuador: cómo ver online

El encuentro se disputa este jueves en Asunción, Paraguay, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma para la cual se requiere tener una suscripción activa. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está en canchallena.com.

DSports.

DGO - DSports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Paraguay corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.55 contra los 3.70 que se repagan por un hipotético triunfo de Ecuador. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.75.

Gustavo Alfaro dirigió a Ecuador en el Mundial Qatar 2022 y quiere hacer lo propio con Paraguay en 2026

Posibles formaciones