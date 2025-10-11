En qué canal pasan España vs. Colombia por el Mundial Sub 20 Chile 2025 hoy

Los cuartos de final del Mundial Sub 20 que se desarrolla en Chile comienzan a desandarse este fin de semana, con cuatro partidos y la ilusión intacta de todos los protagonistas de llegar a la definición. En este sentido, la instancia se abre con España vs. Colombia, que se enfrentan este sábado desde las 17 (horario argentino). El encuentro, que se puede seguir en vivo por televisión a través de DSports, está disponible minuto a minuto en canchallena.com.

El encuentro se transmite en vivo por televisión a través de DSports, el canal deportivo de DirecTV. Se puede sintonizar online a través de DGO y en ambos casos se requiere tener una suscripción activa.

El ganador avanzará a semifinales y se enfrentará al ganador de Argentina vs. México, que se enfrentan a continuación, desde las 20.

Este domingo, en tanto, se jugarán los otros dos cruces: Estados Unidos vs. Marruecos y Noruega vs. Francia.

La previa del partido

El encuentro entre España, actual campeón europeo de la categoría, y Colombia, es un verdadero plato fuerte. La Roja, fiel a su estilo de posesión y control, llega liderada por el extremo izquierdo del Real Betis, Pablo García, clave en ataque y creación de juego.

Por su parte, el conjunto cafetero apuesta a la velocidad y la intensidad con Oscar Perea, también un extremo izquierdo explosivo, como principal amenaza ofensiva.

La combinación de talento, juventud y contraste de estilos promete un partido intenso y decisivo por un lugar en las semifinales.

Así quedó el cuadro de cuartos de final del Mundial Sub 20, tras los octavos Canchallena

Ambos llegan invictos y con argumentos sólidos: los españoles, con una defensa ordenada y un mediocampo creativo, y los colombianos con pegada, ritmo y una confianza que ha ido creciendo partido a partido.

“Entre más lejos lleguemos nos sirve a todos, ese es el sueño, llegar a siete partidos. Vamos por el quinto para que nos de esa posibilidad del sexto”, dijo en la previa el DT de Colombia, César Torres.

El cruce con España despierta recuerdos amargos para los cafeteros. En el único enfrentamiento entre ambas selecciones en un Mundial Sub 20 de Emiratos Arabes 2003, Colombia se quedó a un paso de la final al caer 1-0 en las semifinales con un gol marcado por Andrés Iniesta.

España llegó a los cuartos de final tras vencer a Ucrania por 1 a 0, mientras que Colombia hizo lo propio ante Sudáfrica por 3 a 1.

Tabla de campeones del Mundial Sub 20

La historia del campeonato es mucho más reciente que la del de mayores, cuya primera edición fue en 1930. La Copa del Mundo para menores de 20 años tuvo su primera vez en Túnez 1977 y la última en Argentina 2023, sin actividad en Indonesia 2021 por la pandemia de Covid-19. Hubo 23 citas ecuménicas y el máximo campeón es el equipo albiceleste con seis estrellas, una más que Brasil.