En qué canal pasan Estudiantes vs. River por el Torneo Clausura 2025 hoy

Estudiantes de La Plata y River se enfrentan este sábado en un partido que a priori se presenta algo incómodo para los dos. Es que, dos rivales fuertes viéndose las caras en la antesala de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, pueden sentirse inquietos ante un resultado desfavorable. El encuentro, que pertenece a uno de los interzonales de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025, inicia a las 19 (horario argentino), se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium o seguir minuto a minuto en canchallena.com.

Tras disputarse los tres puntos en el estadio UNO, tanto el Pincha como el Millonario deben enfocarse en sus compromisos frente a Flamengo y Palmeiras, jueves y miércoles próximos, respectivamente, por la ida de los cuartos de final del máximo certamen continental de clubes. Y esta es la razón fundamental por lo que hasta último momento se mantendrá las incógnitas de los entrenadores Eduardo Domínguez y Marcelo Gallardo: ¿ponen lo mejor o se lo reservan para el plano internacional?

Estudiantes y River siempre disputan partidos de máxima intensidad; se ven las caras en UNO, este sábado y en la antesala de la Libertadores Gonzalo Colini

El Pincha está sexto en la zona A con 12 puntos, producto de cuatro victorias y tres derrotas. En la última jornada perdió 2 a 0 con Central Córdoba como visitante por los goles de Fernando Muslera en contra y Matías Perelló. El Millonario, por su parte, es uno de los tres invictos que le quedan al certamen (los otros son el Ferroviario y Rosario Central) y empezó la fecha liderando la tabla de posiciones del Grupo B, aunque lo aventajó Barracas Central este viernes, tras su victoria. Tiene 15 unidades (cuatro triunfos y tres igualdades) y viene de ganarle 2 a 0 a San Martín de San Juan con tantos de Santiago Lencina y Maximiliano Salas.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 1° de marzo de este año, en el marco de la octava fecha del Torneo Apertura. En el Monumental, Estudiantes se quedó con la victoria por 2 a 0 gracias a las anotaciones de Alexis Castro y Santiago Ascacibar. El antecedente más reciente en La Plata es del 29 de noviembre de 2024, por la Liga Profesional: fue triunfo de River por 2 a 1 con goles de Facundo Colidio y Maximiliano Meza (Guido Carrillo descontó para el Pincha).

Estudiantes vs. River: todo lo que hay que saber

Fecha 8 del Torneo Clausura 2025.

Día : Sábado 13 de septiembre.

: Sábado 13 de septiembre. Hora : 19.

: 19. Estadio : UNO Jorge Luis Hirschi.

: UNO Jorge Luis Hirschi. Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estudiantes vs. River: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 19 en La Plata y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.42 contra los 3.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Estudiantes. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.25.