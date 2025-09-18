En qué canal pasan Flamengo vs. Estudiantes por la Copa Libertadores 2025 hoy

Este jueves, desde las 21.30 (hora argentina), Flamengo y Estudiantes de La Plata se enfrentan en el marco de la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del colombiano Andrés Rojas, se disputa en el estadio Maracaná y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Mengão se clasificó a la ronda de los ocho mejores del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes tras dejar en el camino a Internacional de Porto Alegre por 3 a 0, gracias a sendas victorias por 1 a 0 como local y por 2 a 0 como visitante. En la ida, el gol del triunfo lo convirtió Bruno Henrique; mientras que en la vuelta, los tantos del equipo dirigido por Filipe Luis fueron de Giorgian De Arrascaeta y Pedro.

Flamengo viene de dejar en el camino a Internacional de Porto Alegre y sueña en grande

El Pincha, por su parte, viene de eliminar a Cerro Porteño por la mínima diferencia gracias al ajustado triunfo en Paraguay con un tanto de Santiago Ascacibar, de penal, en tiempo de descuento. Si logra dar la sorpresa y meterse en la próxima ronda, asegurará la presencia de un equipo argentino en la final del 4 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, Perú, ya que el otro cruce de ese lado de la llave es entre Racing y Vélez (la Academia ganó 1 a 0 como visitante en la ida).

Flamengo vs. Estudiantes: cómo ver online

El partido está programado para este jueves a las 21.30 (hora argentina) en Río de Janeiro, Brasil, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Flamengo corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.33 contra los 13.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Estudiantes de La Plata. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 5.25.