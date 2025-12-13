En qué canal pasan Flamengo vs. Pyramids por la Copa Intercontinental 2025 hoy

El encuentro entre el Mengão y el conjunto egipcio se disputa este sábado a las 14 (hora argentina); el ganador jugará contra París Saint Germain
- 3 minutos de lectura'
Este sábado, desde las 14 (horario argentino), Flamengo y Pyramids se enfrentan en el marco de la “Copa Challenger”, en el playoff de la Copa Intercontinental 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del qatarí Abdulrahman Al-Jassim, se disputa en el estadio Ahmad bin Ali de Qatar y se puede ver en vivo por TV a través de DSports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma FIFA+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Mengão se metió en esta instancia del certamen tras derrotar a Cruz Azul de México, por 2 a 1, con un doblete del uruguayo Giorgian de Arrascaeta (Jorge Sánchez empató transitoriamente para la Máquina Celeste). Para acceder al certamen conquistó recientemente la cuarta Copa Libertadores de su historia, tras vencer a Palmeiras por 1 a 0 en la final.
El conjunto egipcio, por su parte, dio la sorpresa frente a Al Ahli de Arabia Saudita y lo derrotó por 3 a 1 con un hat-trick del congoleño Fiston Mayele (Iván Toney puso el 1 a 1 parcial para los dirigidos por el alemán Matthias Jaissle). Se clasificó tras ganar la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) 2024-2025, certamen en el que venció por 2 a 1 a Mamelodi Sundowns en la final.
Flamengo vs. Pyramids: cómo ver online
El partido está programado para este sábado a las 14 (horario argentino) en Qatar y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports, como así también por streaming por intermedio de FIFA+. Por su parte, quienes cuenten con DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- DSports.
- FIFA+.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Flamengo corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.44 contra los 7.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Pyramids. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.75.
Posibles formaciones
- Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Pulgar; Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta, Samuel Lino; y Bruno Henrique
- Pyramids: Ahmed El Shenawy; Mohamed Chibi, Mahmoud Marei, Ahmed Samy, Mohamed Hamdi; Ahmed Atef, Mohanad Lasheen; Karim Hafez, Mohamed Reda, Mostafa Ziko; y Fiston Mayele.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
- 1
Cuándo juega Racing vs. Estudiantes, por el Torneo Clausura 2025: día, hora y TV
- 2
Coritiba ganó la Serie B de Brasil y percibió el triple de dinero que Platense, campeón de Argentina
- 3
Lionel Messi: la estatua gigante con que honrarán al 10 en Calcuta en el inicio de su gira por India
- 4
Agenda de TV del sábado: la final Racing - Estudiantes, ligas europeas, GP Carlos Pellegrini, Leones y Leonas