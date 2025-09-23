En qué canal pasan Fluminense vs. Lanús por la Copa Sudamericana 2025 hoy

Este martes, desde las 21.30 (horario argentino), Fluminense y Lanús se enfrentan en el marco de la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, se disputa en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El ‘Flu’ nunca ganó la Sudamericana, pero fue finalista en 2009, edición en la que cayó en el partido definitorio contra Liga de Quito. De la mano de los argentinos Germán Cano, Juan Pablo Freytes y Luciano Acosta, quien se sumó al plantel en el último mercado de pases proveniente de Dallas, quiere meterse entre los cuatro mejores para mantener viva la ilusión de levantar el trofeo por primera vez en la historia.

Fluminense quiere derrotar a Lanús para meterse en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 Phelan M. Ebenhack - FR121174 AP

El Granate, por su parte, sueña con levantar el trofeo por segunda vez tras lo hecho en 2013, cuando venció a Ponte Preta de Brasil, para tomarse revancha de la final que en 2020 perdió ante Defensa y Justicia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Apenas uno de los 11 titulares que disputaron aquel encuentro frente al Halcón de Florencio Varela hace cinco años permanece en el plantel: el arquero Lautaro Morales, aunque ahora es suplente de Nahuel Losada.

En la ida, en la Argentina, Lanús se quedó con la victoria por 1 a 0 con un gol de Marcelino Moreno.

Fluminense vs. Lanús: cómo ver online

El partido está programado para este martes a las 21.30 en Brasil y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Fluminense corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.64 contra los 6.80 que se repagan por un hipotético triunfo de Lanús. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.80.