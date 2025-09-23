En qué canal pasan Racing vs. Vélez por la Copa Libertadores 2025 hoy

Este martes, desde las 19, Racing y Vélez se enfrentan en el marco de la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, se disputa en el Cilindro de Avellaneda y se puede ver en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Academia atraviesa un gran presente a nivel continental y quiere seguir ganando títulos internacionales tras la obtención de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025. En la previa de este trascendental compromiso, por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025, derrotó por 2 a 0 a Huracán con goles de Duván Vergara y Matías Zaracho, por lo que llega con buen ánimo para intentar mantener la ventaja en el resultado global.

El Fortín, por su parte, aunque no parte como uno de los grandes candidatos, se ilusiona con volver a levantar el trofeo, ya que la última -y única- vez que lo consiguió fue hace más de 30 años, en 1994, cuando derrotó en la final a San Pablo, por penales, luego de empatar 1 a 1. El fin de semana pasado también obtuvo una importante victoria en el plano local: fue por 2 a 1 ante San Martín de San Juan, como visitante, con tantos de Manuel Lanzini y Dilan Godoy (Ignacio Maestro Puch descontó para el Santo sanjuanino).

Manuel Lanzini dejó River para sumarse a Vélez y ya se convirtió en uno de los jugadores más destacados X @Velez

Racing vs. Vélez: cómo ver online

El partido está programado para este martes a las 19 en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Racing corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la clasificación a las semifinales, en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.43 contra los 3.40 que se repagan por un hipotético triunfo de Vélez. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.05.