En qué canal pasan Independiente vs. Instituto por el Torneo Apertura 2026 hoy

Este lunes, desde las 22.15 (horario argentino), Instituto e Independiente se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 11 del Grupo A del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Nicolás Ramírez se disputa en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Rojo se mantiene en zona de playoffs en la tabla de posiciones de su zona con 14 puntos. En la última jornada jugó un partidazo con Unión de Santa Fe que terminó igualado 4 a 4 en Avellaneda. Perdió apenas un partido en lo que va del certamen y es el tercer equipo más goleador con 15 tantos y, justamente, Unión.

Gabriel Avalos sería nuevamente el único delantero de Independiente en el partido ante Instituto Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

En la previa al partido, la principal duda para su entrenador Gustavo Quinteros es saber si podrá contar o no con Santiago Montiel, pieza clave en el esquema del DT a quien Ignacio Pusetto, en todo caso, no termina de convencer. Montiel es uno de los futbolistas más determinantes en el Rojo, pero sufrió un desgarro el 13 de febrero y si bien tiene el alta medica, sigue con molestias, por lo que lo esperarán hasta último momento.

En este contexto, Independiente volvería a optar nuevamente por Gabriel Abalos como único delantero.

La Gloria cordobesa viene golpeada; en la última jornada cayó 2 a 0 ante Talleres Instagram

La Gloria, por su parte, está en el 13° lugar de la tabla con tan solo 8 unidades. Viene de caer ante uno de sus clásicos, Talleres, por 2 a 0 como visitante.

El equipo de Alta Córdoba cambió de DT hace un mes: Daniel Oldrá dejó su lugar a Diego Flores, pero el equipo continúa en deuda ocn su gente.

Instituto vs. Independiente: cómo ver online

El partido está programado para este lunes a las 22.15 (horario argentino) en Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Independiente corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este lunes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.65 contra los 2.75 que se repagan por un hipotético triunfo de Instituto. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.10.



