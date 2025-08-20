En qué canal pasan Independiente vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025 hoy

Este miércoles, desde las 21.30, Independiente y Universidad de Chile se enfrentan en el marco de la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, se disputa en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports, canal que se puede sintonizar online únicamente en la plataforma DGO. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Rojo, último en su zona en el plano local, está obligado no solo a ganar -no lo hace desde siete encuentros-, sino también a mejorar el rendimiento. El DT Julio Vaccari incluso llegó a ironizar sobre esto en la conferencia de prensa posterior a la derrota ante Vélez del pasado sábado, por el Torneo Clausura. “El miércoles hay que ganar, porque en el fútbol mandan lo resultados (...) No hay que mejorar nada futbolístico. Hay que hacer trampa. Buscar la manera de meter la pelota como sea en el arco rival, porque no sirve de nada todo lo otro", comentó en respuesta a un periodista que le aseguró que “se juega mucho porque los resultados mandan”.

Independiente necesita volver a festejar con urgencia; su último triunfo fue hace siete partidos Walter Manuel Cortina

El conjunto chileno, por su parte, atraviesa un presente diferente. Se ubica en el segundo puesto de la tabla de posiciones del Campeonato de Chile, a nueve puntos del líder Coquimbo Unido. De la mano del entrenador argentino Gustavo Álvarez sueña con emular lo hecho en 2011, cuando se consagró campeón invicto de la Sudamericana con Jorge Sampaoli al mando. En el plantel, además del DT, hay varios futbolistas nacidos en la Argentina: Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni, Leandro Fernández, Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras.

En la ida, Universidad de Chile se quedó con la victoria por 1 a 0 con un gol de Lucas Assadi.

Independiente vs. Universidad de Chile: cómo ver online

El encuentro se disputa este miércoles en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Independiente corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.70 contra los 6.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Universidad de Chile. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.60.