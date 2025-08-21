En qué canal pasan Lanús vs. Central Córdoba por la Copa Sudamericana 2025 hoy

El cruce de octavos de final entre equipos argentinos de la Copa Sudamericana 2025 con Lanús y Central Córdoba de Santiago del Estero como protagonistas se define este jueves con el partido de vuelta, programado para las 21.30 en el estadio Ciudad de Lanús con arbitraje del chileno Cristián Marcelo Garay Reyes, tras el triunfo del Ferroviario 1 a 0 en la ida.

El encuentro se transmite únicamente por televisión a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital DGO. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Central Córdoba prevaleció en la ida sobre Lanús 1 a 0; buscará cerrar la serie con otro buen resultado Club Central Córdoba

La previa de Lanús vs. Central Córdoba

El Granate dejó su invicto en el certamen en la derrota en el juego de ida de los octavos de final, instancia en la que esperó rival porque en la primera etapa comandó la zona G con holgura: sumó 12 puntos gracias a tres triunfos y tres empates, por lo que está invicto en el campeonato. El elenco dirigido por Mauricio Pellegrino está obligado a imponerse al menos por la mínima diferencia para forzar la definición por penales y seguir con vida en el campeonato que es su objetivo principal del año.

El plantel de Omar De Felippe decantó en la Sudamericana tras ubicarse tercero en el Grupo C de la Copa Libertadores, el más parejo de todos porque sumó 11 puntos al igual que Liga de Quito y Flamengo, pero terminó por detrás por diferencia de gol. Así, jugó la reclasificación del segundo certamen en importancia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y doblegó a Cerro Largo de Uruguay 3 a 0 con un triunfo de visitante tras empatar sin goles de local. A pesar del sinsabor de no poder seguir en la Libertadores, hace historia en su primera vez compitiendo internacionalmente y quiere dar un paso más contra un rival al que conoce a la perfección.

Posibles formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Yuri Casermeiro, Jonathan Galván, Lucas Abascia, Braian Cufré; Lucas Besozzi, Fernando Juárez, José Florentín, Matías Godoy; y Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.

En la antesala del encuentro, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.90 contra 5.25 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que le daría la clasificación a cuartos de final a Central Córdoba, paga hasta 3.25.

El equipo que se imponga en la serie avanzará a cuartos y se medirá contra Fluminense de Brasil, que eliminó a América de Cali por un global de 4 a 1 -victorias 2 a 1 en la ida y 2 a 0 en la revancha-.