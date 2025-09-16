En qué canal pasan Lanús vs. Fluminense por la Copa Sudamericana 2025 hoy

Este miércoles, desde las 21.30, Lanús y Fluminense se enfrentan en el marco de la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, se disputa en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports, canal que se puede sintonizar online únicamente en la plataforma digital DGO. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Granate accedió a esta instancia del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes tras dejar en el camino a Central Córdoba por penales, tras empatar 1 a 1 en el resultado global. En la ida, en Santiago del Estero, perdió 1 a 0 por un gol de Gastón Verón; mientras que en la vuelta, como local, ganó por la mínima diferencia con un tanto de Dylan Aquino en tiempo de descuento. Sueña con levantar el trofeo por segunda vez tras lo hecho en 2013, para tomarse revancha de la final que en 2020 perdió ante Defensa y Justicia.

Lanús ganó la Copa Libertadores en 2013 y fue finalista en 2020; es un torneo que le sienta bien Club Lanús

El Flu, por su parte, viene de eliminar a América de Cali con un contundente 4 a 1, producto de sendas victorias por 2 a 1 en Colombia y por 2 a 0 en Brasil. En Cali festejó por los goles de Yerson Candelo en contra y Agustín Canobbio (Cristian Barrios descontó para los Diablos Rojos). En Río de Janeiro, en tanto, celebró gracias a las anotaciones de Kevin Serna y Matheus Martinelli. Nunca ganó la Sudamericana, pero fue finalista en 2009, edición en la que cayó en el partido definitorio contra Liga de Quito.

Lanús vs. Fluminense: cómo ver online

El encuentro se disputa este martes en Lanús y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Mauricio Pellegrino sabe que, como local, Lanús es favorito a quedarse con la victoria ante Fluminense Gustavo Garello - AP

Posibles formaciones