En qué canal pasan Levante vs. Real Madrid por la Liga de España 2025-2026 hoy

Este martes, desde las 16.30 (hora argentina), Levante y Real Madrid, con la presencia de Franco Mastantuono entre los convocados y con chances concretas de ser titular, se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 6 de LaLiga e España 2025-2026. El encuentro se disputa en el estadio Ciutat de València y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El conjunto azulgrana es uno de los tres equipos que ascendió a la Primera División española para esta temporada, tras consagrarse campeón de la segunda categoría. Actualmente se ubica en el 16° lugar de la tabla de posiciones con cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y tres derrotas. Viene de golear 4 a 0 a Girona como local con tantos del camerunés Etta Eyong, los españoles Carlos Álvarez Rivera e Iván Romero, y el centroafricano Goduine Koyalipou.

El Merengue, por su parte, es uno de los tres invictos que le quedan al certamen (los otros son Barcelona y Elche). Está en lo más alto de la clasificación general con puntaje ideal: ganó los cinco partidos que disputó, por lo que acumula 15 unidades. En la última jornada derrotó por 2 a 0 a Espanyol gracias a las anotaciones del brasileño Éder Militão y el francés Kylian Mbappé, el máximo goleador de lo que va del torneo con cinco tantos.

Real Madrid viene de derrotar a Espanyol; ganó los cinco partidos que jugó hasta el momento Manu Fernandez� - AP�

Levante vs. Real Madrid:

El partido está programado para este martes a las 16.30 en Valencia, España

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Real Madrid corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.35 contra los 9.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Levante. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 6.10.