En qué canal pasan Liga de Quito vs. San Pablo por la Copa Libertadores 2025 hoy

Este jueves, desde las 19 (horario argentino), Liga de Quito y San Pablo se enfrentan en el marco de la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del argentino Yael Falcón Pérez, se disputa en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El conjunto ecuatoriano se clasificó a esta instancia del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes con un batacazo: eliminó al último campeón, Botafogo, al vencerlo por 2 a 1, producto de una derrota por la mínima diferencia en Brasil y una victoria por 2 a 0 en Ecuador. El equipo dirigido por Hernán Crespo, por su parte, avanzó de ronda luego de dejar en el camino a Atlético Nacional por penales, tras empatar 1 a 1 en el resultado global.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en 2023, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En aquella oportunidad, Liga de Quito ganó 2 a 1 en su propia casa y San Pablo festejó por 1 a 0 como local. Por este motivo, la serie se definió por penales en el Morumbí, con victoria del club ecuatoriano, que en ese entonces era dirigido por el argentino Luis Zubeldía, por 5 a 4. Meses más tarde, se consagró campeón del certamen por segunda vez.

Liga de Quito vs. San Pablo: cómo ver online

El partido está programado para este jueves a las 19 (hora argentina) en Quito, Ecuador, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Liga de Quito corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.05 contra los 4.96 que se repagan por un hipotético triunfo de San Pablo. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.00.